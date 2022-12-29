. Алексей Панин набросился на Тиграна Кеосаяна

Звезда фильма «Порно с собакой» Алексей Панин наехал на журналиста и ведущего Тиграна Кеосаяна. Когда Хмельницкая и Кеосаян были в браке, они часто устраивали посиделки со звездными друзьями. Среди гостей был и Алексей Панин. Если с Аленой скандальный артист по сей день на связи, то о Тигране ничего не желает слышать. Алексей Панин разочаровался в Тигране Кеосаяне после его громких высказываний в адрес уехавших. Актер заявил, что сценарист изменился и совсем не в лучшую сторону. «Тигран после фильма «Звезда» объединил вокруг себя компанию, в нее вошли Стасик Дужников, Андрей Григорьев-Апполонов, я, Оля Дроздова, Оксана Фандера, Владик Галкин. Компания называлась «звездочка». У Тиграна дома варили раков. Он был веселый, его все любили. Тогда он не высказывался о политике. У него была прекрасная жена Алена Хмельницкая», — вспоминает Алексей.Если раньше Панин восхищался режиссером, то теперь говорит о нем с пренебрежением. «Я пропустил тот момент, когда Тигран превратился из того человека, которого я любил, в животное. Тем более пропустил тот момент, когда рядом с ним оказалась Маргарита Симоньян вместо прекрасной Алены Хмельницкой, с которой мы до сих пор общаемся и переписываемся в соцсетях», — отметил звезда «Жмурок». Под горячую руку Алексея попал не только Кеосаян, но и Дмитрий Певцов. Когда-то и с ним Панин был в приятельских отношениях. «Я могу про всех все рассказать… Певцов действительно сошел с ума, то ли на православии, то ли… не знаю. Дима меня бесит, хотя в 2013 году мы выпивали с ним в Ялте. Я — ходячая энциклопедия! Куда ни плюнь, везде какие-то ассоциации: там пил, там потерял, там спал», — заключил Панин в YouTube-шоу «И грянул Грэм».