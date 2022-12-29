. Аллу Пугачеву хотят лишить замка
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Аллу Пугачеву хотят лишить замка

Аллу Пугачеву хотят лишить замка
Член Совета Федераци предлагает Аллу Пугачеву и других сбежавших звезд лишить всего.   Сергей Цеков рассказал о возможной угрозе для певицы. Стало известно, что у сбежавших артистов могут забрать российскую недвижимость. Начать хотят с самой Аллы Пугачевой.
В органах власти отметили, что для эмигрантов история с Примадонной станет уроком. Цеков призывает конфисковать имущество Пугачевой в обязательном порядке.  «Предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать. <…> И у Пугачевой тоже надо, это будет всем хорошим уроком», — рассказал Сергей Цеков для news.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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