. Ани Лорак отказалась от миллионов

Певица Ани Лорак осталась без корпоративов. Новый год всегда считался семейным праздником. В этот день принято собираться большой семьей или хотя бы навещать бабушек и дедушек, тех, кто связан кровным родством или по другим причинам дорог. Но многие знаменитости даже не могли встретить праздник дома, поскольку в это время традиционно было самое большое количество концертов, а значит, возможность заработать по максимуму. Пандемия и события этого года многих заставили взглянуть на жизнь иначе и по-другому расставить приоритеты. Так, Кети Топурия призналась, что в этом году она впервые решилась изменить давнюю традицию.«В этот раз я впервые буду отмечать Новый год полноценно с семьей, поскольку только в этом году, впервые за 20 лет, я отказалась от работы 31 декабря… Естественно, на нашем новогоднем столе присутствуют традиционные грузинские блюда — гозинаки, сациви и многие другие. Еще обязательно хачапури, сделанные моей мамой. Для меня именно ее хачапури — это вкус детства, и ни один наш Новый год не обходится без них», — рассказала Кети. Как и все мы, певица обязательно будет загадывать желания в новогоднюю ночь. Но делает она это довольно необычным способом, который ввела в традицию много лет назад. «В детстве у меня была традиция — залезть под стол во время боя курантов и загадать там желание. Придерживаюсь этого до сих пор, и знаете, желания всегда исполняются!», — поделилась Топурия с «Телепрограммой».