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Ани Лорак сделала важное признание

Ани Лорак сделала важное признание
Певица Ани Лорак сейчас живет в Москве и в преддверии Нового года рассказала о своем сокровенном желании. В начале декабря Ани Лорак вернулась в Россию. Она приняла участие в новогоднем концерте «Жара» и появилась на 11-летии дочери Филиппа Киркорова. О ситуации в мире она продолжает молчать. Хотя Лорак внесли в черный список артистов в Украине,  она лишилась бизнеса — ООО «Ани Лорак Продакшн», благодаря которому зарабатывала на организации концертов, а также продакшене песен и клипов до 40 млн в год. Ее концерты за границей отменили. Но недавно в своем посте певица впервые заговорила о родных с Украины. Ани поделилась фотографией, сделанной на фоне новогодней елки в Москве, и заявила, что хочет встретиться с близкими ей людьми.
«🌲 Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. ❤️ Мои лучшие пожелания и любовь каждому!» — написала певица. Похоже, знаменитость поняла, что ее мечта — встретиться с родными — вряд ли осуществится в ближайшее время, ведь ни россияне, ни украинцы, для которых она стала изгоем, ее не поддержат. Доказательством тому был тур Лорак по Европе, который ей полностью пришлось отменить. Официальной причиной стала нестабильная геополитическая ситуация.
В реальности же руку к этому приложили соотечественники Лорак, которые возмутились и написали петиции в поддержку отмены выступлений российской артистки — именно так воспринимают Ани на родине.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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