. Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества

Оперная дива Анна Нетребко уже семь лет замужем за азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась на весь мир. У певицы обычно гастроли расписаны на год вперед. В этом году она ездила в Израиль, Аргентину, Париж. Зачастую с ней на одной сцене выступает муж — Юсиф Эйвазов. К слову, недавно азербайджанский тенор выступил в Москве вместе с Ларисой Долиной. Примечательно, что Анна живет в Вене. 29 декабря певица трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы. Даже, если супруги находятся в разных странах, они всегда держат связь. Артистка выложила фото с торжества, где она предстала в свадебном платье с фатой. Юсиф был в черном смокинге.«7 лет назад! Полетели дальше! Люблю», — написала Анна.«Надо еще 77 лет как минимум», — ответил ей муж. Поклонники поздравили пару с радостным событием. Напомним, что несколько лет назад Эйвазов подарил супруге скамейку в Национальном парке Нью-Йорка. На ней теперь красуется табличка с именем оперной дивы. Такой презент обошелся ему весомых денег. У пары нет общих детей, но Юсиф любит как родного сына Нетребко, Тьяго, от прошлых отношений.