. Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества

Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Оперная дива Анна Нетребко уже семь лет замужем за азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. Анна Нетребко уже много лет выступает на сцене. Она прославилась на весь мир. У певицы обычно гастроли расписаны на год вперед. В этом году она ездила в Израиль, Аргентину, Париж. Зачастую с ней на одной сцене выступает муж — Юсиф Эйвазов. К слову, недавно азербайджанский тенор выступил в Москве вместе с Ларисой Долиной. Примечательно, что Анна живет в Вене. 29 декабря певица трогательно поздравила своего мужа с годовщиной свадьбы. Даже, если супруги находятся в разных странах, они всегда держат связь. Артистка выложила фото с торжества, где она предстала в свадебном платье с фатой. Юсиф был в черном смокинге.
«7 лет назад! Полетели дальше! Люблю», — написала Анна.
«Надо еще 77 лет как минимум», — ответил ей муж. Поклонники поздравили пару с радостным событием. Напомним, что несколько лет назад Эйвазов подарил супруге скамейку в Национальном парке Нью-Йорка. На ней теперь красуется табличка с именем оперной дивы. Такой презент обошелся ему весомых денег. У пары нет общих детей, но Юсиф любит как родного сына Нетребко, Тьяго, от прошлых отношений.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без паспорта
Путин запретил покупать ювелирные изделия дороже 400 тысяч рублей без
Певица Слава кинула своего продюсера
Певица Слава кинула своего продюсера
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Зверев раскрыл секрет худобы Аллы Пугачевой
Василиса Володина дала предновогодний совет
Василиса Володина дала предновогодний совет
Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке
Лера Кудрявцева на фоне слухов о разводе высказалась о своем браке
Павел Прилучный рассказал, как дети приняли его новую жену
Павел Прилучный рассказал, как дети приняли его новую жену
Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Анна Нетребко показала свадебные фото в годовщину торжества
Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой: "Запомнил на всю жизнь"
Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой:
В Москве задержали участников новогоднего корпоратива
В Москве задержали участников новогоднего корпоратива
Путин назвал историческим наследие композитора Артемьева
Путин назвал историческим наследие композитора Артемьева

Топ на сегодня

Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
Регина Тодоренко впала в истерику из-за травмы сына
В России захотели сохранить зарубежное ПО
В России захотели сохранить зарубежное ПО

Еще по теме

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с первой годовщиной свадьбы
Снова в путь: Анна Нетребко с Юсифом Эйвазовым и сыном в Испании
Руссо туристо: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов прогулялись по центру Москвы
Анна Нетребко отметила Рождество с будущим супругом Юсифом Эйвазовым и родными