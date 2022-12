. Анонсированы бесплатные игры на Xbox по Games With Gold в январе 2023 года

Сегодня компания Microsoft анонсировала список игр, которые получат игроки на Xbox One и Xbox Series X | S в январе по программе Games With Gold, при наличии у них «золотой» подписки. В январе 2023 года, как и в предыдущие 3 месяца, раздадут всего 2 игры — обе с поколения Xbox One и Xbox Series X | S. Вот эти игры:

Iris Fall

Autonauts

Iris Fall — 1-31 январяAutonauts — 16 января — 15 февраляWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube