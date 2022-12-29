. Apple обвинили в расизме из-за некорректной работы Apple Watch

Против американской компании Apple подали коллективный иск из-за некорректной работы функции мониторинга содержания кислорода в крови Apple Watch у темнокожих пользователей, сообщает Apple Insider.

Один из истцов, Алекс Моралес, указал, что купил гаджет в период с 2020 по 2021 год. Он знал, что устройство имеет функции пульсоксиметрии (неинвазивное исследование для контроля уровня кислорода в крови), и полагал, что оно делает это без учета цвета кожи пользователя.

"На протяжении десятилетий поступали сообщения о том, что такие устройства были значительно менее точными в измерении уровня кислорода в крови в зависимости от цвета кожи", - сказано в иске.

Без внимания проблема оставалась вплоть до пандемии коронавируса. Исследователи "подтвердили клиническую значимость расовой предвзятости пульсоксиметрии, используя записи пациентов, сделанные во время пандемии и до нее". Моралес подал иск 24 декабря от имени всех потребителей Нью-Йорка, которые приобрели Apple Watch "в течение срока давности". Он также подал в суд от имени жителей Аляски, Арканзаса, Айдахо, Айовы, Миссисипи, Северной Каролины, Северной Дакоты, Юты и Вайоминга в соответствии с законами этих штатов о мошенничестве с потребителями. В иске содержатся обвинения американской корпорации в нарушении экспресс-гарантии, мошенничестве и неосновательном обогащении, утверждая о нарушениях Общего закона о бизнесе в Нью-Йорке и Законов штата о мошенничестве с потребителями.

Еще в 2015 году пользователи жаловались, что черные татуировки на запястьях мешают работе сердечного датчика Apple Watch. Apple подтвердила проблему.