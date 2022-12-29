. Астролог рассказала, чего не следует делать в Новый год, чтобы он был счастливым

Астролог дала советы под Новый 2023 год. Считается, что 31 декабря мы отмечаем особенный праздник, когда можно запрограммировать удачу на весь наступающий год. Про загадывания желаний, конечно же, знают все, и многие звезды делились своими необычными способами сделать это. Так, Кети Топурия рассказала, что с детства привыкла делать это так: под бой курантов залезала под стол — и желания загадывала там. А поскольку они всегда сбывались, то повторяет эту процедуру и сейчас. Но, кроме положительных моментов, есть и масса запретов, и лучше их не нарушать, считает Злата, целительница-маг России, Казахстана и Европы. Потому что именно последний день года, 31 декабря, открывает двери для новых возможностей. Важно, чтобы они открылись правильно. В этот день нельзя ругаться и сквернословить и вообще ссориться, выносить сор из избы, выплескивать негатив. А если вы оказались в гостях, где ощутили злую, негативную энергию, лучше уйти из них или хотя бы выбросить ее, отправившись на прогулку по улице. Если готовка салатов проходит у вас под просмотр фильмов, откажитесь от триллеров и других драм, где есть насилие. Только комедии, только добрые фильмы, только позитив. Навести порядок в доме нужно обязательно, потому что грязь может привлечь неудачи в жизни в новом 2023 году. Но мыть полы, вытирать пыль, стирать — все эти работы надо сделать до 31 декабря. Ни в коем случае нельзя выносить мусор перед новогодним застольем — это может лишить вас везения и благосостояния!, пишет «wday.ru» Для проводов старого года нельзя надевать новую одежду. Лучше наденьте то, что уже носили, а вот при встрече года обязательно должна быть хотя бы какая-нибудь свежая деталь.