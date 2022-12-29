. Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показали новый скриншот из игры





Сегодня на канале IGN разработчики из студии GCS Game World обещают показать новый геймплей S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Напомним, у игры пока нет даты релиза, но планируется, что она выйдет в 2023 году.

С анонсом скорой геймплейной демонстрации в соцсетях авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl опубликовали новый скриншот из игры — его можно видеть ниже.





Также, отвечая на вопросы игроков в социальных сетях, создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl сообщили, что «используют полностью возможности Unreal Engine 5», в ответ на вопрос о наличии или отсутствии в игре поддержки технологий Nanite и Lumen движка. Напомним, об использовании для разработки Unreal Engine 5 стало известно еще в августе 2021 года.

Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl должна выйти на Xbox Series X | S и PC, а сразу после релиза она появится в Game Pass.