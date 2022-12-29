. Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России
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Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из России

Банкам из недружественных стран разрешили выводить рубли из РоссииЦентробанк разрешил банкам из недружественных стран выводить рубли из России

Центробанк разрешил банкам из недружественных стран выводить в другие государства средства в рублях с корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях. Об этом регулятор сообщил в своем Telegram-канале.

Решение принято с целью обеспечить возможность совершать рублевые переводы за рубежом. «В условиях санкционного давления такой канал платежей будет содействовать повышению устойчивости международной расчетной инфраструктуры», — добавили в ЦБ.

В конце декабря стало известно, что Банк России попробует использовать для международных расчетов криптовалюту — тестирование проведут совместно с заинтересованными участниками рынка в рамках экспериментального правового режима. Первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова напомнила, что ЦБ все еще не одобряет идею использования криптовалюты в качестве платежного средства внутри страны.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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