Биография Пеле
Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) родился 23 октября 1940 года в городке Трес-Корасойнс бразильского штата Минас-Жерайс.
В семь лет Пеле начал выступать за местную детскую команду, показав себя результативным игроком. В 15 лет футболист вошел в состав всемирно известного клуба «Сантос». Он выступал за него почти 20 лет (до 1974 года), став лучшим бомбардиром в истории команды и выиграв более двадцати трофеев, в том числе два Кубка Либертадорес (1962, 1963), два Межконтинентальных кубка (1962, 1963), Межконтинентальный суперкубок и Суперкубок межконтинентальных чемпионов (1968), а также шесть Кубков Бразилии.
В 1958 году Пеле, дебютировав на чемпионате мира, привел сборную Бразилии впервые к победе в Мундиале. А сам Пеле стал самым молодым в истории футбола чемпионом.
В общей сложности он сыграл за сборную 92 матча, забив в ворота соперников 77 мячей. Это достижение до сих пор никто не превзошел.
Закончив выступления за «Сантос» и национальную сборную в 1975 году, Пеле несколько лет играл за американский профессиональный клуб «Нью-Йорк Космос» (из Североамериканской футбольной лиги — NASL).
1 октября 1977 года Пеле завершил свою футбольную карьеру.
Легендарный футболист был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по разным данным от 1279 до 1283), а также как единственный в истории футбола трехкратный чемпион мира. Он неоднократно был признан лучшим футболистом XX века. Правительство Бразилии объявило Пеле «национальным достоянием».
После завершения спортивной карьеры спортсмен занимался бизнесом, благотворительностью, а также снимался в кино. Был послом ООН по вопросам экологии, возглавлял министерство по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии.