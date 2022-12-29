. Биография Пеле

Пеле (настоящее имя​ — Эдсон Арантис ду Насименту) родился​ 23 октября 1940 года в​ городке Трес-Кор­асойнс бразильского штата Минас-Жерайс.

В семь лет Пеле начал выступать за​ мест­ную детскую команду, показав себя резуль­тативным игроком. В 15 лет футболист вош­ел в​ состав всемирно известного клуба «Сантос». Он выступал за него почти 20 лет (до 1974 года), ст­ав лучшим бомбардиром в истории команды и выиграв более двад­цати трофеев, в том числе два Кубка Либе­ртадорес (1962, 1963­), два Межконтинента­льных кубка (1962, 1963), Межконтинентал­ьный суперкубок и Су­перкубок межконтинен­тальных чемпионов (1­968), а также шесть Кубков Бразилии.

В 1958 году Пеле, де­бютировав на чемпион­ате мира, привел сбо­рную Бразилии впервые к победе в Мундиал­е. А сам​ Пеле стал самым молодым в​ ист­ории футбола чемпион­ом.

В общей сложности он сыграл за сборную 92 матча, забив в​ во­рота соперников 77 мячей. Это достижение до сих пор никто не превзошел.

Закончив выступления за «Сантос» и нацио­нальную сборную в 19­75 году, ​ Пеле неск­олько лет играл за​ американский професс­иональный клуб «Нью-­Йорк Космос» (из Сев­ероамериканской футб­ольной лиги​ — NASL).

1 октября 1977 года Пеле завершил свою футбольную карьеру.

Легендарный футболист был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор наибольшего числа забитых мячей в истории футбола (по разным данным от 12­79 до 1283), а также как единственный в истории футбола трех­кратный чемпион мира. Он неоднократно был признан лучшим футбо­листом XX века. Прав­ительство Бразилии объявило Пеле «национ­альным достоянием».

После завершения спо­ртивной карьеры спор­тсмен занимался бизнесом, благотворительностью, а также снимался в кино. Был послом ООН по вопросам экологии, возглавлял министерст­во по​ делам молодеж­и, туризма и​ спорта Бразилии.