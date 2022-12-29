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Будущее Украины описали фразой из «Анны Карениной»

Будущее Украины описали фразой из «Анны Карениной»Журналист The Hill Кирк описал будущее Украины фразой из «Анны Карениной»

Будущее Украины описали фразой из романа Льва Толстого «Анна Каренина». Журналист Дональд Кирк начал свою статью для издания The Hill, посвященную событиям на Украине, с цитаты: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

Проводя параллели с нынешней геополитической ситуацией, Кирк отметил, что все счастливые победители военных конфликтов похожи друг на друга, но каждый несчастный проигравший несчастлив по-своему. Поражение, которое может потерпеть Киев, может оказаться очень болезненным для всего западного мира, отметил журналист. При этом события на Украине Кирк сравнил с войнами, которые США вели во Вьетнами и Афганистане.

«Украина падет без полной и страстной поддержки США и других стран НАТО. Если бы правительство президента Владимира Зеленского было вынуждено подписать мир на невыгодных ему условиях, Украина, как и Южный Вьетнам, оказалась бы в незавидном положении. Украина может и не добиться победы, но компромисс и поражение — не вариант», — написал Кирк.

Тем временем генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал поездку президента Украины Владимира Зеленского в США драматическим представлением. Такое мнение он выразил в колонке для китайского издания Global Times.

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По материалам: lenta.ru

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