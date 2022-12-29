. ЧП: Маньяка, изнасиловавшего девочек, приговорили к ужасной участи
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ЧП: Маньяка, изнасиловавшего девочек, приговорили к ужасной участи

ЧП: Маньяка, изнасиловавшего девочек, приговорили к ужасной участи
Мужчине вынесли серьезный приговор. Ярославский областной суд приговорил к пожизненному заключению Виталия Молчанова, получившего прозвище в СМИ «рыбинский маньяк». Его признали виновным в убийстве и изнасиловании двух девочек-сестер 8 и 13 лет. Шокирующая история произошла в городе Рыбинск Ярославской области в сентябре 2020 года. Валентина Сапрунова вернулась с работы домой и обнаружила окровавленные тела двух дочерей — 8-летней Лены и 13-летней Яны. Эксперты выяснили, что школьницам нанесли многочисленные удары ножом, а затем их изнасиловали. Подозрение пало на сожителя женщины Виталия Молчанова. Выяснилось, что с мужчиной Валентина познакомилась в Интернете. Он настолько сумел втереться к ней в доверие, обещая безоблачную семейную идиллию, что мать-одиночка согласилась переехать к нему из Омской области. При этом Валентина знала о пугающих фактах биографии избранника. За год до их знакомства он освободился из колонии строгого режима, где отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе за убийство. Мать Молчанова пыталась отговорить женщину с двумя детьми от переезда к нему. Совместная жизнь пары продлилась всего полтора месяца и закончилась страшной трагедией. Совершив преступление, Молчанов скрылся из дома на велосипеде. Его объявили в розыск, ориентировки разослали в соседние регионы. Уйти далеко злоумышленник не успел – через несколько дней его нашли в зарослях камыша за гаражами на окраине города. При допросе мужчина пояснил, что сожительница задержалась с работы, он приревновал ее, решив, что та нашла другого. В наказание он решил расправиться с ее детьми, сообщает Telegram-канал 112. В последнем слове обвиняемый просил не приговаривать его к высшей мере наказания. Он пытался заверить судью, что не опасен для общества, так как преступление совершено из-за наличия у него психического расстройства, а не злого умысла. Однако суд в совокупности по всем преступлениям приговорил рыбинского маньяка к пожизненному заключению в колонии особого режима. Кроме того, Молчанов должен будет выплатить моральную компенсацию родителям девочек – два миллиона маме и десять миллионов их биологическому отцу.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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