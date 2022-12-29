. Что будет с ипотекой в 2023 году ?

Внесены изменения в правила выдачи ипотеки. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении условий для получения семейной ипотеки. Также глава правительства утвердил новый срок окончания льготной ипотеки на новостройки. Согласно поручению президента России, льготная ипотека на жилье в новых домах теперь будет выдаваться под 8% годовых, а сама программа продлена до 1 июля 2024 года. Деньги можно получить, в том числе, для строительства дома или приобретения земельного участка под будущее жилье. Также расширяется число семей, которые могут получить семейную ипотеку. Если раньше для оформления займа требовалось иметь ребенка с датой рождения после 1 января 2018 года, то сейчас оформить кредит могут родители двух детей вне зависимости от их возраста. Ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых. На ипотеку, софинансируемую государством, действуют лимиты. Так, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять не больше 12 млн рублей, а в остальных регионах — не больше шести млн. В мае 2022 года власти разрешили брать вместе со льготными кредитами рыночные займы. В середине декабря Владимир Путин заявил, что постепенно механизм льготной ипотеки будет сворачиваться. При этом глава государства отметил, что в будущем на помощь государства смогут все так же рассчитывать семьи с детьми. В 2020 году запуск льготной ипотеки вызвал значительный рост цен на новостройки. В итоге в середине года было принято решение ограничить сумму кредитов, что позволило слегка стабилизировать рынок. Впрочем, и теперь жилье в новых домах обходится дороже, чем квартиры на вторичном рынке. Однако в этом году ситуация снова изменилась. Трендом текущего года стала ставка, софинансируемая самими застройщиками. В итоге на рынке появились предложения ипотеки под 0,1% годовых. Правда, у таких займов есть множество подводных камней. В том числе, более высокая цена.