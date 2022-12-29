. Что изменилось в Москве в уходящем году: школы, поликлиники, пенсии

Московские власти, несмотря ни на что, продолжают многолетние программы развития социальной сферы. В уходящем году в разных районах столицы появлялись новые и реконструировались образовательные и дошкольные объекты, а также учреждения первичного звена здравоохранения. Активно велась работа по поддержке пенсионеров и трудоустройству граждан. Ruposters выбрал наиболее заметные реализованные проекты 2022 года.

Образование

В Москве с начала 2022 года открыли открыли более двух десятков объектов образования, включая школы, дополнительные корпуса и детские сады. Только к 1 сентября столица, по словам мэра Сергея Собянина, ввела в эксплуатацию 11 новых школ.

Школа в микрорайоне "Новые Ватутинки" стала одной из самых больших, открытых в столице за последние годы

К примеру, введена в эксплуатацию школа-гигант на 1375 учеников в жилом районе "Новые Ватутинки" в поселении Десёновское.

Здание разделяется на трехэтажный блок начальной школы, четырехэтажный блок средних и старших классов и трехэтажный блок общешкольных помещений. В блоке начальной школы предусмотрен собственный обеденный зал в столовой на первом этаже и спортзал на втором этаже с возможностью трансформации в актовый зал на 240 мест.



Учебные универсальные классы для старшей школы обустроены с возможностью объединения двух классов в одно пространство. Также запроектированы специализированные классы научно-естественного, биохимического и инженерно-технического направлений с возможностью зонирования. На территории школы установлены игровые и спортивные площадки и проведено озеленение.

В районе Савёлки Зеленограда построен новый четырёхэтажный корпус школы №1557

Была сдана в эксплуатацию школа на 300 мест в районе Савёлки Зеленограда. Новое здание войдет в комплекс школы № 1557 имени П.Л. Капицы. Это 4-этажное прямоугольное здание, фасад облицован алюминиевыми панелями.

В здании расположились административный кабинет, кабинет врача, прививочный и процедурный кабинеты, коворкинг (помещения для учителей с зоной отдыха), актовый зал с эстрадой вместимостью 180 зрительских мест, а также учебные помещения изучения технологий (мастерские, инструментальные и т.д.).

Помимо универсальных учебных кабинетов, кабинета для изучения иностранного языка, лаборантской и кабинета биологии, в школе разместится спортивная зона, кабинеты физики (совмещенный с практикумом), иностранного языка, лаборантская, учебный кабинет основ и принципов программирования и библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, 2 универсальных учебных кабинета.

Четырехэтажное здание возвели в районе Бескудниковский

Четырехэтажное здание площадью более 10 тыс. кв. метров возвели в районе Бескудниковский по адресу: Бескудниковский бульвар, д. 23А. Учебный комплекс войдет в состав школы №656 им. А.С. Макаренко.

На первом этаже здания расположены IT-полигон, пищеблок полного технологического цикла и столовая на 275 мест. Два спортивных зала с душевыми, блок учебных кабинетов для начальной и основной школы находятся на втором этаже.

На третьем и четвертом этажах, помимо универсальных классов, оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естествознания и многофункциональный библиотечный центр с медиатекой. Предусмотрен актовый зал на 330 мест. Во дворе школы высажены деревья, кустарники, уложен газон, установлено оборудование для занятий спортом и игровые городки.

Помимо школ, были введены в эксплуатацию учебные корпуса на улицах Смольной, Подвойского, Софьи Ковалевской, а также в Малом Песчаном переулке.

Новые детские сады в Троицком и Новомосковском округах

Сразу три новых детских сада открыли в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Два из них расположены в поселении Московский и еще один – в Десёновском. Они смогут принять 770 малышей. Все детсады – светлые, просторные. В каждом есть залы для занятий музыкой, физкультурой и творчеством, а также медицинский кабинет. Для прогулок обустроены игровые и спортивные площадки.

Детсад в поселении Московский

Еще два дошкольных учреждения открыли в составе школы № 2094. Детсад в поселении Московский смогут посещать 220 малышей (девять групп). В помещениях предусмотрены раздвижные трансформируемые перегородки, с помощью которых игровые комнаты и спальни можно объединить и превратить в большое пространство для игр и обучения.

Музыкой, творчеством и физкультурой малыши будут заниматься в специальных залах с современным оборудованием. Для прогулок рядом с детсадом обустроили игровые площадки с теневыми навесами и спортплощадки.

Детский сад в деревне Картмазово

Дошкольное учреждение в деревне Картмазово в составе ЖК "Филатов луг" готово принять 200 юных москвичей. Здесь расположено 15 кабинетов и пищеблок полного цикла, медкабинет, кабинет логопеда и психолога, процедурный кабинет, музыкальный и спортивный залы.

Рядом с детским садом оборудовали современные спортивные и игровые площадки, для прогулок установлены теневые навесы.

Медицина

Активно московские власти занимались и вопросами первичного звена здравоохранения – пять поликлиник открылись в Москве после реконструкции. В Строгино, Чертаново Южном, Черёмушках и Выхино-Жулебино заработали 4 детские поликлиники, а также одна для взрослых - в Северном Тушино. В них медицинскую помощь могут получить около 89 тыс. жителей.

Новая городская поликлиника в Северном Тушино

Практически полностью были перестроены – заменены фасады, коммуникации, окна и двери, выполнили новую качественную отделку. Планировку помещений привели к новому московскому стандарту.

Для пациентов сделали удобные зоны ожидания и навигацию. Самые востребованные специалисты принимают на первых этажах. Кабинеты врачей оснастили современным оборудованием, в том числе новыми аппаратами для рентгена и УЗИ. У детских поликлиник созданы комфортные пространства для мам и детей.

Масштабный проект реконструкции поликлиник Москвы стартовал несколько лет назад – в него включили в него 201 здание, в 60 из них обновление завершено. Полностью закончить эту городскую программу власти планируют в 2023 году.

Трудоустройство

Столичными властями регулярно принимаются новые меры поддержки населения. Мэр Москвы создал комиссию по повышению устойчивости развития экономики города.



Технополис Москва - один из крупнейших работодателей столицы

В январе — июне 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создали более 700 новых рабочих мест. Общее число сотрудников, работающих на территории особой экономической зоны, превысило 12 тысяч.



Резиденты пяти площадок особой экономической зоны столицы разрабатывают современную электронику и радиоаппаратуру, медицинское и ИТ-оборудование, новые композитные материалы, энергоэффективные решения и собственное программное обеспечение.

Больше всего новых рабочих мест в первой половине 2022 года обеспечили компании, занятые в отрасли микроэлектроники, оптики, робототехники и промышленной автоматизации. Сейчас к этой сфере относится 31 резидент особой экономической зоны. За полгода они создали 298 новых рабочих мест для горожан.

Центры занятости "Моя Работа"

В октябре центр занятости "Моя работа" провел открытый отбор для крупнейшего российского государственного банка и аутсорсингового контакт-центра. Эти компании наняли более 300 специалистов на позиции старшего клиентского менеджера, оператора абонентского отдела и консультанта.

Трудоустроиться москвичам помогает крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входит 57 отделов трудоустройства, большинство из которых расположены в центрах госуслуг "Мои документы".

Более 10 тысяч женщин в этом году получили помощь в рамках программы столичной службы занятости "Мама работает". Программа помогает женщинам адаптироваться к новой жизненной ситуации, вернуться к любимой профессии или освоить новую, что даст возможность развиваться профессионально и посвящать время семье.

Чаще всего женщины трудоустраиваются на позиции администратора, помощника руководителя, менеджера по персоналу, бухгалтера, специалиста по оказанию сервисных и государственных услуг. В настоящее время соискательницам в центре занятости "Моя карьера" доступно около 50 тысяч вакансий. Более 60 процентов женщин, обратившихся за помощью в трудоустройстве, успешно нашли работу или реализовали себя в области предпринимательства.

Пенсионное обеспечение

Активно московские власти занимались и обеспечением социальных выплат горожанам. Кроме этого, город принял решение о расширении права отдельных категорий граждан на получение региональной социальной доплаты к пенсии.

Изменения затронут студентов очной формы обучения в возрасте от 18 до 23 лет, получающих пенсию по инвалидности или потере кормильца. Молодые люди теперь смогут получать региональную доплату к пособию в периоды временного трудоустройства или участия в общественных работах по направлению государственной службы занятости. Раньше таких студентов считали работающими пенсионерами и дополнительных средств им не выплачивали.

Программа "Московское долголетие" действует уже 10 лет

С 1 января этого года увеличен городской стандарт минимального дохода неработающего пенсионера — с 20 222 до 21 193 рублей в месяц. Городскую доплату к пенсии получают около двух миллионов человек.

В январе 2021 года на 3,7 процента проиндексированы ежемесячные выплаты ветеранам, в 2022-м размер индексации составил 4,8 процента.

В 2021 году город расширил программы содействия активному отдыху и досугу москвичей старшего поколения.

Не позабыт и проект "Московское долголетие", за четыре года ставший неотъемлемой частью жизни многих пожилых горожан. Мероприятия проекта посетили более 400 тысяч человек. У представителей старшего поколения пользовались популярностью физическая активность, лекции, а также курсы изучения иностранных языков и информационных технологий.

Ежегодно столичные пенсионеры получают повышенные пенсии

С 1 января 2023 года социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты жителям, пользующимся льготами, увеличится на 10 процентов, что практически в два раза выше прогнозируемого роста доходов городского бюджета (на 5,7 процента в 2023 году). Также размеры увеличения социальных выплат будут выше уровня индексации тарифов на коммунальные услуги (девять процентов) и проезд в общественном транспорте (восемь процентов).

Вырастет размер пособий многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, ветеранам Великой Отечественной войны и другим льготным категориям граждан. Кроме того, с декабря 2022 года ежемесячную денежную компенсацию получат московские школьники, которые потеряли в период обучения обоих или единственного родителя.

Все ранее установленные льготы, включающие бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, бесплатное питание в школах и другое, сохраняются в неизменном виде.

