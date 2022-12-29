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Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские конкурсы, ведущая Клава Кока и возвращение Александра Реввы

Что покажут в новогоднем выпуске Comedy Club: издевательские конкурсы, ведущая Клава Кока и возвращение Александра Реввы

31 декабря в 23 часа телеканал ТНТ покажет праздничный выпуск Comedy Club, ведущими которого станут Павел Воля и певица Клава Кока. Раскрыты подробности того, чем порадуют зрителей в Новый год любимые комики.

Клава Кока поделилась своими впечатлениями от участия в съемках новогоднего выпуска Comedy Club.


"Я много лет сидела в этом зале в качестве гостьи, а сегодня наконец-то ведущая! И я этому очень рада, потому что мне не придется страдать в конкурсах — я буду смотреть, как страдают другие! Спасибо Камеди за этот новогодний подарок!" — заявила артистка.

певица Клава Кока на Новогоднем вечере Comedy Club

В новогоднем Comedy Club две команды российских знаменитостей пройдут испытание в музыкальном шоу со сложными и даже издевательскими конкурсами.


Кто из звезд участвует в новогоднем Comedy Club

Гарик Харламов в праздничном выпуске шоу соберет свою звездную команду, состоящую из Ольги Бузовой, Иды Галич, Александра Реввы, Марины Федункив, Вани Дмитриенко, Кати IOWA, Вити АК и Юлианны Карауловой, чтобы побороться за загадочный главный приз с резидентами Comedy Club - Мариной Кравец, Демисом Карибидисом, Тимуром Батрутдиновым, Андреем Бебуришвили, Костей Бутусовым.

В качестве жюри музыкальных конкурсов выступят такие звезды, как Екатерина Скулкина и Ляйсан Утяшева.

Гарик Харламов в новогоднем Comedy Club

В частности, знаменитостям предстоит пройти конкурс "Музыкардио". В нем им придется не только петь, но и как можно активнее шевелить той частью своего тела, к которой прикрепят специальный кардиодатчик. 

Тимуру Батрутдинову достанется в этом плане наиболее эксцентричный вариант, тогда как кому-то прицепят датчик лишь на руку или ногу. 

Кроме того, участников ожидает импровизационный конкурс. В нем они исполнят хиты, которые им первыми приходят в голову – в диапазоне от Ирины Аллегровой и ее "Императрицы" вплоть до группы "Звери" и песни "Районы-кварталы". 


Зрители увидят также покатушки в надувном шаре, пение в лучах "пьяного" прожектора и конкурс под интригующим названием "Что в коробке?".

звезды ТНТ участвуют в новогоднем Comedy Club
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По материалам: uposters.ru

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