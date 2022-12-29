. Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
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Дана Борисова вылечила искалеченную дочь

Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
Дочка ведущей Даны Борисовой изуродовала себя. Телеведущая не раз открыто говорила о своей зависимости от запрещенных препаратов. Наркотики пагубно сказались не только на здоровье и карьере телеведущей, но и на отношениях с дочерью. Звезда долгое время не могла установить с Полиной контакт. Многие помнят публичные склоки между мамой и дочерью. Полина даже сбегала от родительницы, осыпая ту грубыми словами. К счастью, со временем им удалось наладить общение. «Сейчас с дочкой идеальные отношения. Даже не понимаю, чем заслужила такую сказку. Постоянно обнимаемся, признаемся в любви. На Новый год собираемся поехать в Таиланд. Мы заслужили этот отдых. Я сто раз на дню слышу от дочери: «Идеальная компания — ты и Мишель». Мишель — моя собачка. Мы для нее идеальная компания, а не подружки или молодые люди. Полина тянется ко мне, постоянно «мама-мама». Хотя мы пережили воистину страшное», — откровенничала она в шоу «Не принято обсуждать».
Напомним, что девочка периодически жила с отцом из-за проблем Даны с запрещенными препаратами. Зависимость отрицательно сказалась на выстраивании семейных отношений. Между мамой и дочерью часто случались склоки. Ситуацию усугубляли публичные скандалы между Борисовой и отцом ребенка. В какой-то момент на фоне стресса Полина стала причинять себе физическую боль. «Прошлый год был ужасный. Пережили селфхарм, когда детки режут сами себя. У Полины порезы по всему телу. До сих пор есть следы на спине, животе, ноги травмированы. Слава Богу, все заживает. Подключили косметологию, лазерную медицину. Ей пришлось три недели пролежать в больнице для подростков. Очень быстро все наладилось. Все стало идеально. Хочу этим вдохновить родителей сложных подростков», — делилась Дана. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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