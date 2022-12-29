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Дима Билан страдает от ненависти к себе после пьяного скандала

Дима Билан страдает от ненависти к себе после пьяного скандала
Певец Дима Билан заявил, что завязал с алкоголем. После скандала на сцене Дима Билан заявил, что перестал употреблять алкоголь – от слова совсем. Напомним во время одного из концертов в Самаре он повел себя неадекватно: не попадал в фонограмму, издавал странные звуки и показывал неприличные жесты. Позже Билан подтвердил, что переборщил с коньяком и вышел на сцену в нетрезвом виде. Артист принес публичные извинения. Тогда разгорелся огромный скандал, после которого артист дал себе слово — больше не употреблять алкоголь.
«Вы знаете, у меня страдают люди, которые рядом со мной находятся. К сожалению, на них большая часть какого-то негатива, какого-то досады выливается (из-за травли)», — объяснил свое решение Дима. Билан вспомнил про недавний скандал с Григорием Лепсом. Певец выпил лишнего после выступления и устроил драку с одним из посетителей бара. На Лепса обрушилась волна гнева. Дима уверен: с помощью спиртного люди пытаются убежать от проблем и заглушают душевные муки. «Только артист может понять артиста. Насколько все сложно нам дается и тот психологический накал, который испытываем мы, выходя к публике в непростые времена. Помимо сложной физической работы, важно сохранять лицо», — признался Билан в программе Пятого канала «Светская хроника». Кстати, еще один популярный артист Денис Шведов, который часто играет брутальных мачо, тоже на днях рассказал, что полностью отказался от алкоголя. Он не выпивает даже символический бокал шампанского на Новый год. Актер уверен: веселиться можно прекрасно и без этого, жизнь и так дает много поводов для радости.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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