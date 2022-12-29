. Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в Слюдянском районе
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Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в Слюдянском районе

Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в Слюдянском районе

В Иркутской области завершили аварийно-восстановительные работы на автомобильной дороге Р-258 «Байкал», сообщает Упрдор «Южный Байкал». Речь идет об участке дороги на 156 километре вблизи поселка Солзан Слюдянского района, где в июне сошел оползень.

Подрядчик убрал и вывез обвалившийся скальный грунт, демонтировал участок разрушенной подпорной стены и выполнил устройство новой. Восстановленная подпорная стена стала выше на два метра и шире на 45 метров. Ее сделали из коробчатых габионных конструкций, которые способны удержать грунт от обрушения на проезжую часть автомобильной дороги. Дорожники выполнили планировку откосной части дороги и произвели устройство 800 квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия.

Летом грунт на трассе осыпался несколько раз. После оползня 16 июня новый обвал горных масс произошел 26-27 июня. Несколькими днями позже Упрдор «Южный Байкал» сообщило о сходе еще 2000 кубических метров грунта. Прокуратура нашла нарушения при содержании автодороги. Проверка установила, что удерживающие противообвальные конструкции не обеспечивали защиту дорожного полотна и безопасность водителей от геологических процессов. Упрдор «Южный Байкал» внесено представление.

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По материалам: irk

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