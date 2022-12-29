. Драпеко рассказала, что ждет отечественную киноиндустрию в 2023 году

Следующий год для отечественной киноиндустрии станет годом перестройки. На это указала первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко («Справедливая Россия — За правду») в авторской колонке для ФАН.

По ее словам, в 2022 году российский кинопрокат оказался в очень тяжелой ситуации, связанной как с пандемией коронавируса, так и с уходом иностранных компаний.

«Министерство культуры искало выходы — как бы так наполнить кинотеатры зрителями, а прокат новыми картинами», — отметила парламентарий. На повестке дня встал вопрос о закупке индийских, китайских и южнокорейских картин, а также о существенном увеличении финансирования отечественной киноиндустрии, указала Драпеко, подводя итоги года.

По ее словам, важным нововведением этого года стали поправки в законодательство о национальном кинематографе в части поддержки кино для детей и юношества. «Производство таких картин будет на 100 процентов покрываться государством. При этом, естественно, предусмотрено вложение денег в возрождение киностудии детских и юношеских фильмов», — говорится в материале.

Еще одной важной новацией Драпеко считает возможность бесплатно получить второе высшее образование для будущих кинорежиссеров и сценаристов. «Это значит, что в кино должны прийти более взрослые люди, уже обладающие жизненным опытом, и которые, на наш взгляд, будут снимать более интересные картины», — указала парламентарий.

Депутат напомнила также и о проблеме, вставшей перед отечественной киноиндустрией в связи с западными санкциями. Современное кино и анимация не обходится без компьютерных технологий и новейшего программного обеспечения. Драпеко рассказала, что с целью решения этой проблемы была создана специальная комиссия, задачей которой являлся анализ потребностей отрасли.

«Работа в этом направлении идет сейчас серьезная. И, я уверена, мы решим вопрос и с программным обеспечением, и с оборудованием», — считает первый зампред Комитета Госдумы по культуре. Она подчеркнула, что ситуация с санкциями помогла России в полной мере осмыслить необходимость суверенитета в такой отрасли, как кинематография.

По прогнозам Драпеко, следующий год для российского кинематографа станет годом большой перестройки. Парламентарий признала, предстоит непростой период, связанный со сломом стереотипов, нарушением привычных связей и тяжелой работой по созданию новых. «Но это необходимо для того, чтобы Россия оставалась суверенным государством», — заключает она.