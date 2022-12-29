. Джон Ромеро работает над шутером на Unreal Engine 5 с «чем-то новым» для жанра





Джон Ромеро может считаться одним из столпов игровой индустрии, особенно в плане шутеров от первого лица. Он имеет непосредственное отношение ко многим культовым франшизам в жанре шутеров: Wolfenstein, Quake, DOOM, а последней его работой (к текущему моменту) стала экспериментальная тактическая стратегия Empire of Sin, которая не получила большой популярности (игра доступна в Game Pass).

Летом этого года Джон Ромеро сообщил, что работает над неким шутером от первого лица. Сейчас же стали известны кое-какие подробности об этом проекте. В интервью Gamereactor Ромеро рассказал, что игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5. Кроме того, это будет проект с чем-то новым для жанра шутеров:

Я не могу больше ничего сказать об игре, это не моя работа — рекламировать эту игру, но работать над ней очень весело. Мы сделали несколько действительно крутых вещей. Делать что-то новое, чего люди не делали раньше, это одна из вещей, которой мы руководствовались при разработке.

На данной момент у новой игры от Джона Ромеро нет названия, но он отметил, что ее выпустит «один крупный партнер».