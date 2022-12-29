. Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа

Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Актриса Екатерина Климова получила огромную сумму от Игоря Петренко. Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2014 году после 10 лет брака. Разошлись актеры довольно мирно и все это время продолжали вместе воспитывать сыновей Матвея и Корнея. Однако звезда «Шерлока Холмса» хоть и участвовал в жизни мальчиков, однако обязательства по выплате алиментов на их содержание исполнял не добросовестно. Этой осенью выяснилось, что Петренко задолжал бывшей жене огромную сумму денег в размере 6 миллионов 242 тысяч рублей, которые отдавать ей не спешил. В итоге в ситуацию вмешались судебные приставы, пригрозившие актеру запретом на выезд из страны. Судя по всему, серьезные меры, принятые в отношении нерадивого отца, его образумили, и он вернул Климовой почти все деньги – на сайте ФССП России значится, что на данный момент за Петренко числится долг всего в 61 тысячу рублей.
Актер ситуацию с алиментами не комментировал, однако вряд ли он понес большие убытки, рассчитавшись с экс-супругой, ведь в данный момент карьера Петренко идет в гору. Он играет во множестве театральных постановок и снимается в кино и сериалах, а один день его работы на площадке стоит порядка 250 тысяч рублей. Однако и статей расхода у артиста немало, ведь помимо Корнея и Матвея у него подрастают еще трое дочерей от нынешней жены Кристины Бродской, старшая из которых уже ходит в школу. Супруга Петренко как-то сетовала, что он не так уж много зарабатывает, поэтому ей тоже пришлось вернутся в профессию – она заведует фотостудией и делает профессиональные фотосессии, пишет StarHit.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Какой вкусный напиток эффективно борется с гипертонией
Какой вкусный напиток эффективно борется с гипертонией
Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые Playstation и Switch
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые
Гданьск +60
Гданьск +60
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими
Apple обвинили в расизме из-за некорректной работы Apple Watch
Apple обвинили в расизме из-за некорректной работы Apple Watch
Бузова высказалась о вероятности отъезда из России
Бузова высказалась о вероятности отъезда из России
Техно без компьютера
Техно без компьютера
7 способов эффективной работы на удаленке
7 способов эффективной работы на удаленке
В Минобороны предложили предусмотреть оборудование гауптвахт в полевых условиях
В Минобороны предложили предусмотреть оборудование гауптвахт в

Топ на сегодня

Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может принести перемены в жизнь некоторых знаков зодиака
Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может
Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно болит голова
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец

Еще по теме

Игорь Петренко странно высказался о долгах перед Екатериной Климовой
Игорь Петренко высказался о судебных разборках с Екатериной Климовой
Екатерина Климова собирается судиться с Игорем Петренко из-за долга по алиментам
Екатерина Климова судится с Игорем Петренко за алименты