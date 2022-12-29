. Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа

Актриса Екатерина Климова получила огромную сумму от Игоря Петренко. Игорь Петренко и Екатерина Климова развелись в 2014 году после 10 лет брака. Разошлись актеры довольно мирно и все это время продолжали вместе воспитывать сыновей Матвея и Корнея. Однако звезда «Шерлока Холмса» хоть и участвовал в жизни мальчиков, однако обязательства по выплате алиментов на их содержание исполнял не добросовестно. Этой осенью выяснилось, что Петренко задолжал бывшей жене огромную сумму денег в размере 6 миллионов 242 тысяч рублей, которые отдавать ей не спешил. В итоге в ситуацию вмешались судебные приставы, пригрозившие актеру запретом на выезд из страны. Судя по всему, серьезные меры, принятые в отношении нерадивого отца, его образумили, и он вернул Климовой почти все деньги – на сайте ФССП России значится, что на данный момент за Петренко числится долг всего в 61 тысячу рублей.Актер ситуацию с алиментами не комментировал, однако вряд ли он понес большие убытки, рассчитавшись с экс-супругой, ведь в данный момент карьера Петренко идет в гору. Он играет во множестве театральных постановок и снимается в кино и сериалах, а один день его работы на площадке стоит порядка 250 тысяч рублей. Однако и статей расхода у артиста немало, ведь помимо Корнея и Матвея у него подрастают еще трое дочерей от нынешней жены Кристины Бродской, старшая из которых уже ходит в школу. Супруга Петренко как-то сетовала, что он не так уж много зарабатывает, поэтому ей тоже пришлось вернутся в профессию – она заведует фотостудией и делает профессиональные фотосессии, пишет StarHit.