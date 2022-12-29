. Евгения Плющенко не могут поднять врачи

Фигурист Евгений Плющенко находится в плачевном состоянии. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко не появился на премьере ледового шоу «Снегурочка», в котором должен был выступать вечером 28 декабря. Прославленного фигуриста заменил Александр Самарин, а перед началом спектакля на лед вышла Яна Рудковская, чтобы объяснить отсутствие мужа. Продюсер сообщила публике печальную новость – ее супруг тяжело заболел и был не в состоянии встать с постели. 40-летнего Плющенко сразил грипп, и последние два дня он лежал с высокой температурой, поэтому об участии в шоу не могло быть и речи.«К сожалению большому, не то что выйти перед вами не мог — выползти. Это впервые в его истории… Понимаю, что очень многие пришли сюда посмотреть на моего мужа, но так сложились обстоятельства, что врачи не смогли его сегодня поднять», — пожаловалась Рудковская. На льду отсутствие Плющенко компенсировали обладательница серебряной медали Олимпиады-2022 Александра Трусова и 9-летний сын фигуриста, сыгравший одну из ролей в постановке. Среди зрителей тоже присутствовали знаменитости: Филипп Киркоров с детьми, Виктория Шелягова, Юлия Барановская. К слову, за день до премьеры «Снегурочки» свое шоу представила Татьяна Навка, и супруге Дмитрия Пескова удалось собрать на мероприятии гораздо больше звезд. Она похвасталась, что в спектакле «История любви Шехерезады» принимают участие сразу четыре олимпийских чемпиона, включая ее. В зале же можно было заметить вездесущего Филиппа Киркорова и Ольгу Бузову.