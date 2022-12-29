. Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился

В свое время ходило множество слухов о романе Филиппа Киркорова и Азизы. Многие считали, что она стала первой большой любовью Короля эстрады и ждали, когда они наконец поженятся. Звезды не комментировали свои отношения до этого момента.

Филипп и Азиза вместе пришли на вечеринку в честь дня рождения дизайнера Аники Керимовой. Как только они увидели друг друга, то принялись обниматься и вспоминать прошлое, проведя за этим весь вечер.

"Мы дружим 34 года. Аника, ты тогда еще не родилась. А мы в то время уже с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?" — откровенничал Бедросович.

Однако тут певец с грустью вспомнил, что подруга его постоянно динамила его, а также сильно ревновала. Особенно доставалось Филиппу из-за его бэк-вокалистки, которую Азиза называла "мухой".

В какой-то момент она уже вперед Азизы на сцену вышла. Она мне говорит: "Убери свою муху со сцены, иначе я больше не выйду!". Периодически эта Муха и сейчас возникает у меня на горизонте, — вспоминает артист.

Киркоров назвал семейное блюдо, от одного запаха которого он толстеет

Встречать Новый год Бедросович планирует как среднестатистический россиянин: в кругу семьи и смотря праздничные передачи. Однако одно блюдо на его столе будет особенным — болгарская баница, которую готовит его тетя.

Это что-то типа хачапури, но только по-болгарски, и внутри брынза. В общем, неповторимая вкуснятина. Мне, конечно, это все нельзя, поскольку я только от одного запаха такого лакомства могу располнеть. Но сейчас я делаю исключение и позволяю себе вкусить то блюдо, которое у нас всегда на столе благодаря моим болгарским родственникам, — поделился певец.

