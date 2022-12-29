. Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился

Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился

Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился

В свое время ходило множество слухов о романе Филиппа Киркорова и Азизы. Многие считали, что она стала первой большой любовью Короля эстрады и ждали, когда они наконец поженятся. Звезды не комментировали свои отношения до этого момента.

Филипп и Азиза вместе пришли на вечеринку в честь дня рождения дизайнера Аники Керимовой. Как только они увидели друг друга, то принялись обниматься и вспоминать прошлое, проведя за этим весь вечер.


"Мы дружим 34 года. Аника, ты тогда еще не родилась. А мы в то время уже с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?" — откровенничал Бедросович.

Однако тут певец с грустью вспомнил, что подруга его постоянно динамила его, а также сильно ревновала. Особенно доставалось Филиппу из-за его бэк-вокалистки, которую Азиза называла "мухой".

В какой-то момент она уже вперед Азизы на сцену вышла. Она мне говорит: "Убери свою муху со сцены, иначе я больше не выйду!". Периодически эта Муха и сейчас возникает у меня на горизонте, — вспоминает артист.

Киркоров назвал семейное блюдо, от одного запаха которого он толстеет

Встречать Новый год Бедросович планирует как среднестатистический россиянин: в кругу семьи и смотря праздничные передачи. Однако одно блюдо на его столе будет особенным — болгарская баница, которую готовит его тетя.

Это что-то типа хачапури, но только по-болгарски, и внутри брынза. В общем, неповторимая вкуснятина. Мне, конечно, это все нельзя, поскольку я только от одного запаха такого лакомства могу располнеть. Но сейчас я делаю исключение и позволяю себе вкусить то блюдо, которое у нас всегда на столе благодаря моим болгарским родственникам, — поделился певец.
# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на которой чуть не женился
Филипп Киркоров откровенно рассказал о романе с ревнивой Азизой, на
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
Сборы «Аватара 2» во всем мире превысили миллиард долларов
Сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот»
Сайт IRK.ru подвел итоги новогоднего конкурса «Самый лучший кот»
В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года
В России продлили действие льготной ипотеки до июля 2024 года
В Тулуне семьям из пострадавших во время наводнения домов вручили ключи от новых квартир
В Тулуне семьям из пострадавших во время наводнения домов вручили
Какой вкусный напиток эффективно борется с гипертонией
Какой вкусный напиток эффективно борется с гипертонией
Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Екатерина Климова выбила миллионы из бывшего мужа
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Май Абрикосов жестко прошелся по Ольге Бузовой
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Минобороны отчиталось об уничтожении украинских Су-25 и Су-24
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые Playstation и Switch
Том Хендерсон: 5 главных анонсов 2023 года — Keystone от Xbox, новые
Гданьск +60
Гданьск +60
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими беспилотниками
В Китае назвали главное преимущество России над украинскими

Топ на сегодня

Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Названа стоимость приготовления салата оливье в 2022 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно болит голова
Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай
Глава «Газпрома» спрогнозировал будущие объемы поставок газа в Китай

Еще по теме

«Мы вместе»: Филипп Киркоров устал скрывать отношения с Давой
Азиза откровенно рассказала о своих романах
Филипп Киркоров признался, что ему предсказали свадьбу с Аллой Пугачевой
Филипп Киркоров устроил грандиозную вечеринку в честь 5-летия дочери