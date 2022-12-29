. Филипп Киркоров признался, на ком хочет жениться

Певец Филипп Киркоров рассказал о своей любви. Это известная певица. Филипп Киркоров рассказал, что много лет назад был очень влюблен в известную на тот момент певицу Азизу. Поп-король даже познакомил артистку со своей мамой, она ей очень понравилась.«Раньше с Азизой зажигали и сильно ревновали друг друга! Азизу очень любила моя мама, она всегда готовилась к ее приходу, пекла пироги. Мама готовилась к встрече невесты, понимаете?» — сообщил он. Причем Азиза не ответила Киркорову взаимностью. По его словам, красавица не думала вступать в отношения.