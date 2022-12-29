. Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
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Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева

Филипп Киркоров рассказал, чему его научила Алла Пугачева
Певец Филипп Киркоров разоткровенничался о личной жизни. Поп-король до сих пор помнит совет бывшей жены.
На праздновании дня рождения Аники Керимовой Филипп Киркоров разоткровенничался, говоря о своей бывшей жене, Алле Пугачевой. Он признался, что она многому его научила. «Я хорошую школу прошел в отношениях с Аллой Борисовной. Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: «Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!»  Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю», — сказал артист в интервью изданию МК.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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