Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой: "Запомнил на всю жизнь"
Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке более десяти лет. Король эстрады до сих пор вспоминает экс-супругу с теплотой и признается, что она многому его научила. Некоторыми ее советами артист пользуется до сих пор.
На дне рождения дизайнера Аники Керимовой Бедросович не переставал говорить о любви. Сначала Филипп подтвердил, что собирался жениться на Азизе, а потом вспомнил и про свою единственную экс-супругу.
С момента их расставания прошло 17 лет, однако Киркоров до сих пор хорошо помнит советы Аллы Борисовны.
К слову, на вечеринке была и Маша Распутина, с которой, по слухам, у Киркорова тоже что-то было. Она уехала раньше появления артиста, однако сплетни прокомментировала. "Заявляю официально: с Филиппом мы – друзья. Никакого романа нет. Кто это вообще все выдумал? У нас с Виктором Евстафьевичем все хорошо – мы почти 25 лет вместе!" — возмутилась Мария.
Александр Буйнов из-за Аллы Пугачевой остался без "вписки" на Новый год
Семья певца Александра Буйнова крепко дружила с супругами Аллой и Максимом. Они вместе отмечали Новый год в знаменитом замке в деревне Грязь, хотя раньше и сами любили созвать пару сотен гостей.
Ходят слухи, что Примадонна может вернуться праздновать в Россию, но надежных подтверждений этому нет.