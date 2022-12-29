. Филипп Киркоров рассказал о самом важном совете от Аллы Пугачевой: "Запомнил на всю жизнь"

Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке более десяти лет. Король эстрады до сих пор вспоминает экс-супругу с теплотой и признается, что она многому его научила. Некоторыми ее советами артист пользуется до сих пор.



На дне рождения дизайнера Аники Керимовой Бедросович не переставал говорить о любви. Сначала Филипп подтвердил, что собирался жениться на Азизе, а потом вспомнил и про свою единственную экс-супругу.

С момента их расставания прошло 17 лет, однако Киркоров до сих пор хорошо помнит советы Аллы Борисовны.

"Я хорошую школу прошел в отношениях с Аллой Борисовной. Она мне в свое время давала много советов, наставлений. Как-то сказала: "Денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженным!". Я эти слова запомнил на всю жизнь и теперь всем их говорю", — рассказал певец.

К слову, на вечеринке была и Маша Распутина, с которой, по слухам, у Киркорова тоже что-то было. Она уехала раньше появления артиста, однако сплетни прокомментировала. "Заявляю официально: с Филиппом мы – друзья. Никакого романа нет. Кто это вообще все выдумал? У нас с Виктором Евстафьевичем все хорошо – мы почти 25 лет вместе!" — возмутилась Мария.



Александр Буйнов из-за Аллы Пугачевой остался без "вписки" на Новый год

Семья певца Александра Буйнова крепко дружила с супругами Аллой и Максимом. Они вместе отмечали Новый год в знаменитом замке в деревне Грязь, хотя раньше и сами любили созвать пару сотен гостей.

Мы приглашали официантов, накрывали роскошные столы человек на 200–300. Выпивали, пели, веселились. Но в последнее время устраивать масштабные праздники нам надоело. Поэтому ездили к Алле. В этом году пока не решили, где будем встречать.



Ходят слухи, что Примадонна может вернуться праздновать в Россию, но надежных подтверждений этому нет.

