. Foreign Affairs: Россия и Китай "разбили в пух и прах" любимое "дипломатическое оружие" США
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Foreign Affairs: Россия и Китай "разбили в пух и прах" любимое "дипломатическое оружие" США

Foreign Affairs: Россия и Китай "разбили в пух и прах" любимое "дипломатическое оружие" США

Американские санкции - "излюбленное дипломатическое оружие" Вашингтона - были "разбиты в пух и прах" совместными усилиями России и Китая. Три самых "убедительных" ответа Москвы и Пекина на торгово-экономические ограничения США приводит в материале для журнала Foreign Affairs директор по глобальному прогнозированию международного исследовательского центра Economist Intelligence Unit в Лондоне Агата Демаре.

По словам аналитика, доминированию "любимого оружия" Вашингтона приходит конец: США долгое время злоупотребляли введением санкций против неудобных правительств, что вызвало сопротивление развивающихся стран.


"Вседозволенность, с которой Вашингтон оперировал этими карательными мерами, вызвала сопротивление мира", — отметила Демаре.

Политолог привела в пример три наиболее "убедительных" ответа России и Китая на санкционное давление Белого дома.


Во-первых, это создание двусторонних свопов (торгово-финансовых операций в виде обмена разнообразными активами), исключающих из расчетов двух стран американские доллары.
Во-вторых, Китай сформировал не подчиненную Западу платежную систему CIPS, которая выступила альтернативой SWIFT: к этой системе передачи банковской информации уже присоединились порядка 1,3 тыс. банков из более чем сотни государств.
В-третьих, и Россия, и Китай постепенно включают в свои экономики цифровую валюту, которая "защищена от санкций, поскольку у США нет возможности ограничивать использование виртуальных денег, эмитированных центральным банком другой страны".

Доллар может в перспективе потерять статус главной резервной валюты мира: для этого Китай, Гонконг, а также страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока должны перевести экспортные расчеты в юани. Сценарии мировой дедолларизации проанализировал старший экономист отдела международных финансов Федеральной резервной системы (ФРС) Колин Уайс и пришел к неутешительным для Вашингтона выводам.

Ранее российский миллиардер Олег Дерипаска спрогнозировал кардинальные изменения в мировой финансовой системе спустя 3-4 года. Глобальное преображение будет обусловлено поиском инвесторами более надежных альтернатив для краткосрочных инвестиций, чем облигации минфина США.

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По материалам: uposters.ru

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