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Гданьск +60

Гданьск +60

Остатки раннесредневекового сооружения под Главной ратушей Гданьска отодвинули дату основания города примерно на 60 лет назад, к началу X века. Во время археологических раскопок в подвалах бывшей мэрии, проведенных в сентябре-декабре этого года, были обнаружены фрагменты славянской керамики и бревен, использовавшихся для оборонительных валов раннего города. Стиль керамики типичен для первой половины X века, а дендрохронологический анализ бревен датирует их 930 годом.

Остатки бревен. Фото: PAP/Adam Warżawa

Самые старые свидетельства существования поселений на землях современного Гданьска относятся к неолиту и бронзовому веку (лужицкая культура ок. 1200–500 гг. до н. э.). Но поселение, ставшее нынешним Гданьском, как считалось, было основано около 980 года польским князем Мешко I. Первое письменное упоминание города встречается в жизнеописании святого Адальберта Пражского, написанном в 999 году, где говорится, что в 997 г. святой Адальберт крестил жителей города Гидданниц (urbs Gyddannyzc), «который отделяет великое царство князя [то есть Болеслава Храброго, сына Мешко I] от моря». Археологические свидетельства ранних этапов истории города были получены в основном после того, как в годы Второй мировой войны была разрушена большая часть центра, что позволило провести раскопки. Самые старые семнадцать слоев датировались периодом между 980 и 1308 годами.

В 1970-х годах при раскопках под Ратушей и вокруг нее были найдены остатки деревянных сооружений, которые, по мнению археолога Анджея Зберского, представляли собой части крепостного вала X века. Но его предположение не получило поддержки других ученых. Этим летом в ходе раскопок траншеи Зберского, сделанные более полувека назад, были вновь отрыты, чтобы взять образцы древесины. Радиоуглеродное датирование указало на период между 911 и 951 годами, а дендрохронологический анализ показал, что древесина была заготовлена в 930 году.

Сотрудники Гданьского музея сообщили, что находки будут снова захоронены. Директор музея профессор Валдемар Оссовский (Waldemar Ossowski) подчеркнул, что остатки деревянных конструкций сохранились до наших времен только благодаря благоприятным обстоятельствам. Он также указал, что демонстрация находки связана с высоким риском. «В подвалах повышенная влажность, кроме того, в летние месяцы в выемку попадают грунтовые воды, которые поднимаются до такой степени, что невозможно четко обнажить деревянные остатки», — пояснил он. По словам профессора Оссовского, такую ценную находку лучше пока закопать, чтобы она сохранилась в том состоянии, в котором она хранилась более тысячи лет, пока не будет найден способ показывать ее посетителям постоянно и без риска. Следы поселения будут дополнительно защищены геотекстилем — высокопрочным техническим полотном, способным пропускать через себя влагу.

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По материалам: polit.ru

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