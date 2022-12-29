. Гиды в Иркутской области прошли бесплатное обучение по программе «Экскурсоведение»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гиды в Иркутской области прошли бесплатное обучение по программе «Экскурсоведение»

Гиды в Иркутской области прошли бесплатное обучение по программе «Экскурсоведение»

Гиды-экскурсоводы Иркутской области прошли бесплатное обучение. Повышение квалификации специалистов по программе «Экскурсоведение» организовало агентство по туризму Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В течение двух дней участники программы ознакомились с теоретическими основами экскурсоведения, техникой ведения и подготовки экскурсий, изучили элементы психологии и многое другое. Обучение велось как в очном формате, так и дистанционно. Участие в нем приняли специалисты из Иркутска, Ангарска, Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Усольского и других районов области.

По итогам обучения гиды получили удостоверения государственного образца. Всего квалификацию повысил 131 человек.

Он отметил, что повышение квалификации экскурсоводами и гидами-переводчиками один раз в пять лет – условие для допуска к прохождению обязательной аттестации экскурсоводов (гидов). Аттестацию ввели с 2022 года по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» для совершенствования управления в сфере туризма.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

СБУ заставляла пленных военных ДНР давать ложные показания
СБУ заставляла пленных военных ДНР давать ложные показания
Гиды в Иркутской области прошли бесплатное обучение по программе «Экскурсоведение»
Гиды в Иркутской области прошли бесплатное обучение по программе
Утром 29 декабря в поселке Березовом при пожаре в частном доме погибли трое детей
Утром 29 декабря в поселке Березовом при пожаре в частном доме
Неизвестные дважды сообщали об угрозе взрыва самолета рейса Новосибирск-Иркутск-Новосибирск
Неизвестные дважды сообщали об угрозе взрыва самолета рейса
Скорпионам нужно объективно оценивать свои силы, а Рыбам не бояться рисковать: гороскоп на январь 2023 года для всех знаков зодиака
Скорпионам нужно объективно оценивать свои силы, а Рыбам не бояться
Больницы Китая переполнились из-за коронавируса
Больницы Китая переполнились из-за коронавируса
Раскрыто, кто заменит собирающуюся рожать Ольгу Орлову в "Доме-2"
Раскрыто, кто заменит собирающуюся рожать Ольгу Орлову в
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в январе 2023 года
Приемы, которые помогут узнать, что люди думают о вас на самом деле
Приемы, которые помогут узнать, что люди думают о вас на самом деле
Foreign Affairs: Россия и Китай "разбили в пух и прах" любимое "дипломатическое оружие" США
Foreign Affairs: Россия и Китай "разбили в пух и прах"
Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталий
Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталий

Топ на сегодня

Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Клиенты рухнувшей криптобиржи FTX подали в суд на основателя
Клиенты рухнувшей криптобиржи FTX подали в суд на основателя
В России вырастет цена на водку
В России вырастет цена на водку
Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может принести перемены в жизнь некоторых знаков зодиака
Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может
Названы самые непопулярные профессии года в России
Названы самые непопулярные профессии года в России

Еще по теме

В Вологодской области 1100 человек прошли бесплатное экспресс-обучение по наиболее востребованным профессиям
Госдума рассмотрит законопроект об аттестации гидов
В школах Иркутской области появятся советники директоров по воспитанию
В 2017 году во Владимирском Центре подготовки специалистов РТВ прошли обучение более 1000 офицеров и младших специалистов