. Гиды в Иркутской области прошли бесплатное обучение по программе «Экскурсоведение»

Гиды-экскурсоводы Иркутской области прошли бесплатное обучение. Повышение квалификации специалистов по программе «Экскурсоведение» организовало агентство по туризму Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

В течение двух дней участники программы ознакомились с теоретическими основами экскурсоведения, техникой ведения и подготовки экскурсий, изучили элементы психологии и многое другое. Обучение велось как в очном формате, так и дистанционно. Участие в нем приняли специалисты из Иркутска, Ангарска, Иркутского, Ольхонского, Слюдянского, Усольского и других районов области.

По итогам обучения гиды получили удостоверения государственного образца. Всего квалификацию повысил 131 человек.

Он отметил, что повышение квалификации экскурсоводами и гидами-переводчиками один раз в пять лет – условие для допуска к прохождению обязательной аттестации экскурсоводов (гидов). Аттестацию ввели с 2022 года по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» для совершенствования управления в сфере туризма.