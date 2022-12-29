. Hyundai в России возобновил производство для экспорта в Казахстан
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Hyundai в России возобновил производство для экспорта в Казахстан

Hyundai в России возобновил производство для экспорта в Казахстан«Ведомости»: завод Hyundai в России возобновил выпуск кузовов для экспорта в Казахстан

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге после длительного простоя начал производство кузовов для модели Hyundai Solaris. Однако они предназначены не для России — компания отправляет детали на свой концерн в Казахстане для сборки автомобилей там, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что производство кузовов, в частности штамповка деталей, сварка и окрашивание, было перезапущено недавно. Согласно информации другого источника, на российском предприятии также могут возобновить выпуск кузовов для кроссовера Hyundai Creta. Российский завод и раньше поставлял продукцию на предприятие в Казахстане. К примеру, в 2021 году с завода в Петербурге в страны ближнего зарубежья было экспортировано 24 тысячи машин, 16 тысяч из которых предназначались для предприятия в Алма-Ате.

Частичное возобновление производства на автомобильном концерне в Петербурге не стоит рассматривать как решение Hyundai остаться на рынке, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. «Насколько мне известно, окончательного решения в отношении российской площадки Hyundai еще не приняла. В свете текущей обстановки концерн может подождать еще годик. В то, что они полностью перезапустят завод в 2023 году, я не верю», — рассказал он.

Российский завод Hyundai неоднократно продлевал простой, последний действует до конца 2022 года. Выпуск автомобилей на предприятии приостановлен с 1 марта из-за сложностей с поставками комплектующих на фоне обострившегося геополитического конфликта. Дочерняя компания Hyundai продолжила продавать автомобили в стране, но за август и сентябрь не было реализовано ни одной машины, в то время как до начала военных действий на Украине подразделение каждый месяц продавало по 17 тысяч машин, произведенных на петербургском заводе, на российском и европейском рынках. По данным СМИ, Hyundai думает о продаже завода, так как больше «не может вести нормальную финансовую деятельность» в России.

Ранее стало известно, что местное предприятие начинает увольнять сотрудников. Компания пообещала выполнить все социальные обязательства перед персоналом и будет готова выплатить выходные пособия сотрудникам, уволившимся по соглашению сторон.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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