. Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
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Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой

Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что не нужно допускать безумия. По мнению продюсера, отнимать у Примадонны недвижимость — это слишком. Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на предложение сенатора Цекова отобрать недвижимость у Аллы Пугачевой и других покинувших страну артистов. Он считает, что ни к чему хорошему подобные действия не приведут.
«В 1917 году тоже всех лишали недвижимости. Мы не динозавры, мы живем в 21 веке. Все эти лозунги я не очень люблю. Алла Пугачева отработала невероятное количество лет в стране. Когда-то все поклонялись ее творчеству и таланту. Я считаю, что подобные заявления наносят ущерб нашим основополагающим принципам. Мы же не дикие люди! У нас должно быть свое отношение к тому, что они делают, но не должно быть безумства! Я против этого!» — приводит слова Пригожина издание Аrgumenti.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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