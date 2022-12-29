. История праздника Новый год

Откуда взялся праздник Новый год. Почему в нашей стране появился праздник наряженной елки, богатого стола и семейных тостов под обращение президента и куранты. История о том, как Петр I и большевики сделали одно общее дело. После крещения Руси наши предки отмечали Новый год 1 марта, а с 1492 года — 1 сентября, после завершения уборки урожая (такой указ подписал царь Иван III). Праздники эти были любимы народом, но каких-то массовых гуляний в то время не было. Новый год был достаточно «рядовой» датой, в отличие от Рождества, которое всегда было неким святым торжеством с традициями и размахом. У Нового года в России — свой путь, который никак не назовешь легким. Сейчас это один из самых любимых праздников в нашей стране: сказочная атмосфера, прогулки по заснеженному лесу, встречи с друзьями и родными, корпоративы, где можно показать свежее нарядное платье, и семейное застолье, где наконец можно собраться всем родной толпой. Но волшебная искрящаяся атмосфера сопутствовала этому поводу не всегда.31 декабря в календарь общенародных красных дней внес Петр I. Произошло это 20 декабря — в 1699 году император выпустил указ о новом летоисчислении. Таким образом, 1 января наступал 1700 год от Рождества Христова, а не от сотворения мира, как раньше считали наши предки. Это было по-настоящему важное событие! В первый день наступившего года на Соборной площади Московского Кремля прошла важнейшая для государя церемония «О начатии нового лета» и церковная служба «На летопровождение». На ней присутствовали сам правитель, патриарх и представители знати.Этим законом император не только закрепил невиданный ранее календарь, но и обязал праздновать этот день, 1 января, по образу и подобию европейских держав, с обычаями которых он познакомился во время Великого посольства. Так, помимо застолья наказано было украшать дома и усадьбы еловыми и сосновыми ветками. Но простым людям перенять это условое правило было сложно, ведь славяне испокон веков связывали подобные деревья с погребальными обрядами. В Европе же такой привычки не было. «А в знак того доброго начинания и нового столетнего века, в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в дому своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям, и у домов нарочитых духовного и мирского чину, перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых, против образцов, каковы сделаны на Гостине дворе и у нижней аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно, а людям скудным комуждо хотя по древцу или ветви на вороты, или над хороминою своею поставить, и чтоб то поспело ныне будущего генваря к 1 числу сего года, а стоять тому украшению генваря по 7 день того ж 1700 года».Что еще? Иллюминация, факелы, фейерверки, пушечная пальба, балы и званые обеды — максимально светские и лишенные религиозной подоплеки, насаженной Петром триста лет назад, в наше время воспроизводятся снова и снова — на корпоративах и массовых гуляниях. При Петре I Новый год отмечали массово, но после его правления большинство снова забыло об этом дне — Новый год праздновали только в обеих столицах, при императорских дворах.Так продолжалось до 1914 года, когда во время Первой мировой войны Россия под руководством Николая II начала тотальную «борьбу с германским засильем» внутри страны. По приказу последнего русского императора отменили и празднование Нового года как ритуал, пришедший из Западной Европы.Но ненадолго. В 1917 году победившие большевики сняли запрет на Новый год, ведь праздник стал доступен не только «барчукам», а всем детям страны. Самый яркий пример — знаменитые ленинские елки в Сокольниках. Говорят, Владимир Ильич устраивал их лично: он шутил, водил хороводы, угощал конфетами и вручал каждому подарки. Такой вот «красный» Дед Мороз. А еще чуть позже Новый год снова отменили, назвав «контрреволюционным, проникнутым идеей уржуазного упадничества и поповского мракобесия» весельем. Только это уже не помогло, и елки детям по всей стране Советов начали ставить подпольно. Так продолжалось до 1935 года, когда партиец Павел Постышев вернул праздник в официальный календарь.А дальше вы и сами все знаете: бой курантов, длинные выходные, дефицитные в то время мандарины, Дед Мороз с внучкой Снегурочкой, «Голубые огоньки», застолье и веселье. Так продолжается и в ночь с 31 декабря на 1 января. Мы зажигаем бенгальские огни и встречаем праздник светский, с религией не связанный. Рождество в России наступает позже, 7 января, но это совсем другая история.