. История великой страны и ее распада: день основания СССР отмечается 30 декабря 2022 года

Советский Союз был самым большим, экономически развитым и влиятельным государством в мире. Он был создан 30 декабря 1922 года. В его состав входило 15 объединившихся социалистических республик. Однако в декабре 1991 года была расторгнута декларация о формировании СССР, а 26 декабря 1991 года государство прекратило свое существование.

История создания СССР

В декабре 2022 года отмечается 100-летие со дня основания Советского Союза. Годом создания СССР принято считать 30 декабря 1922, когда был собран первый съезд Совета СССР, где утвердили декларацию о его создании.

В тот день Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, подписала объединяющее соглашение с социалистическими республиками Украины и Белоруссии, также к ним присоединилась Закавказская Советская Социалистическая Республика, после чего они стали единым союзом, а 30 декабря датой создания СССР.





Данные Республики появились в результате революции 1917 года, именуемой Великой Октябрьской, вследствие которой пала Российская империя и ее власть. В начале СССР состоялось из четырех социалистических республик, но за годы своего правления в неё составе было 15 республик, которые стали союзными.

Советский Союз был самым крупнейшим государством по своей площади во всём мире, СССР имел второе место по экономике и вооружению, по населению он был на третьем. По своему расположению Союз Советских Социалистических Республик занимал Восток Европы и третью часть севера Азии.

Годы правления СССР

Изначально в составе СССР было 4 республики, начиная с 1956 года и до конца своего существования 1991 года. В его структуру входили 15 социалистических республик объединённых союзом. В эти годы он состоял из России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Армении и стран Прибалтики: Литвы, Эстонии и Латвии.





За это время СССР был самой крупномасштабный и сильной страной. У него был богатый экономический ресурс, по содержанию природных ископаемых и культурному развитию, он был на первом месте в мире.

За время своего правления СССР имел, как прибыль, так и убытки. Ближе к началу девяностых годов, в период перестройки 1989 года первым президентом СССР становится Михаил Горбачёв. За этот период произошли изменения в экономике и политике, что привело к возникновению не согласований и стало причиной переломного периода в стране. Это поспособствовало жестокому перевороту в августе 1991 года в Москве, что стало точкой отсчёта и привело к развалу СССР.

Распад СССР





После Августовского путча в Москве в период с 19 по 22 августа 1991 года страны Прибалтики полным составом, расторгли соглашения с СССР. В начале декабря 1991 года, произошла встреча глав социалистических партий России (Бориса Ельцина), Белоруссии (Станислава Шушкевича) и Украины (Леонида Кравчука) в Беловежской пуще 8 декабря, где они расторгли декларацию о создании СССР от 30 декабря 1922 года.

Вместе они создали и подписали указ о Содружестве Независимых Государств, до 22 декабря в Южной столице Казахстана, эту идею поддержало руководство оставшихся 8 стран, и вошли в состав СНГ. Но уже 25 декабря, Михаил Горбачёв покинул пост правления, оставшись в истории первым и последним президентом Советского Союза, а 26 декабря СССР прекратил свое существование.