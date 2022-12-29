. Иван Охлобыстин заявил что ничего не боится после рождения внука

Актер Иван Охлобыстин счастлив что освободился от дочери. В семье 56-летнего Ивана Охлобыстина произошло радостное и долгожданное событие – у него родился внук. О появлении на свет малыша актер сам объявил в соцсети, а потом рассекретил имя мальчика, которого назвали Антонием. «Я стал дедушкой. Теперь я вообще ничего не боюсь. Я свободен!» ,— поделился своими эмоциями звезда «Интернов». Позже супруга Охлобыстина уточнила, что матерью стала их старшая дочь Анфиса, которая весной вышла замуж, а летом рассекретила свою беременность. Она заключила брак с молодым человеком по имени Дмитрий и обосновалась в Рязани, где они вместе работают в местной партии Захара Прилепина. Звездный отец не раз с гордостью рассказывала про Анфису, которая полна энтузиазма, озабочена проблемами экологии и помогает восстанавливать старинные постройки.К слову, в этом году под венец пошла и вторая дочь Охлобыстина – 23-летняя Евдокия. Наследница звезды «Интернов» остановила свой выбор на начинающем актере, с которым давно состояла в отношениях. Георгий пока не может похвастаться существенными достижениями – за его плечами лишь одна роль в кино и участие в трех театральных постановках, но он явно настроен добиться успеха. А в скором времени Евдокия и ее супруг тоже станут родителями – Евдокия и ее сестра Анфиса находились примерно на одном сроке беременности. Между тем Охлобыстин уже обратился к новорожденному внуку с наставлениями. «Антоний, внук мой возлюбленный! Годы мои на исходе, и не ведаю я часа, когда Господь милосердный призовет меня к себе. Ведаю, что этот час наступит раньше, чем прежде, и оттого тороплюсь завещать тебе часть самого важного, что приобрел в течение всей жизни, в надежде, что мой дар избавит тебя от необходимости совершать те же ошибки и переживать те же искушения, что пережил твой грешный дед. Хотя с другой стороны…. Кстати, запомни: всегда есть «другая сторона». Хотя с другой стороны твой великий тезка Антоний Великий говорил: «Не попадет в рай тот, кого не искушали. Отними искушение — и никто не обретет спасения…», — написал актер цитирует «StarHit».