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Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризиса

Экономике Европы предрекли сокращение из-за энергетического кризисаFT предрекла сокращение экономики еврозоны из-за энергокризиса в 2023 году

Экономика стран Европейского союза испытает спад в 2023 году. С таким мнением выступила газета Financial Times (FT), ссылаясь на мнения 37 опрошенных экономистов.

По мнению экспертов, высокий уровень инфляции и дефицит энергоресурсов в Европе приведет к сокращению производства. Кроме того, в еврозоне обострится ситуация на рынке труда. Эти факторы сократят экономику ЕС на 0,01 процента. Подобная оценка отличается от прогнозов Еврокомиссии и Европейского центробанка (ЕЦБ), которые предрекли рост экономики на 0,3 и 0,5 процента.

При этом 90 процентов аналитиков посчитали, что европейская экономика находится на стадии рецессии. Однако страны уже прошли худший этап энергетического кризиса, поскольку теплая осень позволила не использовать ресурсы из газовых хранилищ.

«Дополнительные перебои с поставками или особенно холодная зима могут привести к возобновлению напряженности и очередному росту цен, что приведет к новому раунду адаптации и разрушению спроса», — подчеркнула экономист Morgan Stanley Кьяра Зангарелли.

Ранее Reuters назвало слабое место Европы перед Россией в новой торговой войне. К 2030 году ЕС покроет только 40 процентов ожидаемого спроса на металлы и сырье, предположило агентство.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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