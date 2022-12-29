. Эзотерический смыл снов и астральные путешествия

Природа сновидения является одной из самых больших загадок человеческого бытия. В среднем каждый из нас спит по 8 часов в сутки. Ученые и врачи говорят, что сон нужен для «перезагрузки» мозга, «сброса» всей информации, накопленной за день. Точка зрения эзотериков на сновидение куда интереснее – они уверены, что во время сна душа человека находится в Астрале. А там все иначе, не так как в нашем физическом мире: силой мысли и воображения можно создать вокруг себя любую обстановку. Наверное, именно поэтому многие сновидения после пробуждения кажутся настолько причудливыми!

Природа сна с точки зрения эзотерики

Есть еще одно объяснение, почему человек спит. Когда мозг отключается, душа соединяется с «божественным» и получает новую программу действий в соответствии с кармическим законом, который держит человека в этом мире.

Сны бывают бессознательными и осознанными. Первые видит абсолютное большинство людей. Такие сновидения – это своего рода «кино», в котором мы являемся лишь зрителями, а не актерами.

Когда человек просыпается, его мозг пытается анализировать полученную информацию, раскладывая все «по полочкам». Вот это сон – «нормальный», логичный, а вот тот – нелогичный. Однако в астральном мире все логично: «картина» сна и его «осознанность» зависят от уровня духовного развития спящего.

Если человек ведет порядочный образ жизни, часто занимается медитацией и прочими духовными практиками, велик шанс, что он сможет не только вспомнить сон, но и «регулировать» его обстоятельства. Такое сновидение уже гораздо интереснее. Это маленькое приключение, которое может с вами случаться практически каждую ночь.

Управляемое сновидение – это, по сути, путешествие по Астралу. Для неподготовленных людей оно очень опасно – душа может заблудиться в «хитросплетениях» астрального мира и так и не вернуться. Не этим ли объясняются случаи летаргического сна? Кто знает.

В различных эзотерических школах объясняют, как выйти в астрал, учат осознанным сновидениям. Но никто не рассказывает об опасностях низшего астрала. Там обитают, мягко говоря, не очень дружелюбные к человеку сущности. Некоторые из них не против занять место в вашем опустевшем теле!

Как толковать сны

Каждый сон – это определенное послание. Сновидение может указывать на будущее событие, а может и на гнездящуюся в организме болезнь. Чтобы истолковать свой сон, загляните на сайт Yuxu yozmaları.

Часто людям снятся их умершие родственники. На наш взгляд, такие сны могут быть вещими только в одном случае – если с момента смерти прошло менее 40 дней. В противном случае душа уходит из Астрала в более тонкие миры, и ее связь с ныне живущими полностью прерывается.