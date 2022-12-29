. Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым

Певица Юлия Ковальчук сделала неожиданное признание. Артистка с юмором отреагировала на очередную волну слухов о проблемах в браке с Алексеем Чумаковым. Некоторое время назад в СМИ начали появляться сообщения о том, что супруги находятся на грани разрыва. Оказалось, что среди фанатов звездной пары много наивных и очень доверчивых людей, которые поверили информации из таблоидов. Певица накануне опубликовала несколько фото с мужем, которые были сделаны во время их недавнего совместного выступления. Эти кадры удивили тех, кто успел поставить крест на отношениях супругов. «Говорили, что они разводятся!» — пишут поклонники в Сети. Ковальчук в ответ посмеялась над тем, как часто она читает подобные вещи о себе в Сети.«А мы каждый год разводимся», — отреагировала Юлия. В одном из прошлых интервью Ковальчук поделилась секретом счастливого брака. Она рассказала о том, как важно не пускать семейную жизнь на самотек. Даже после 14 лет отношений певица не расслабляется и много работает над собой, чтобы у мужа не возникло желание найти любовь на стороне. «Надо радовать своего мужчину красивым бельем, коротким платьем… На каждую измену есть причина», — уверена Юлия.