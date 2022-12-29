. Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым

Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Певица Юлия Ковальчук сделала неожиданное признание.   Артистка с юмором отреагировала на очередную волну слухов о проблемах в браке с Алексеем Чумаковым. Некоторое время назад в СМИ начали появляться сообщения о том, что супруги находятся на грани разрыва. Оказалось, что среди фанатов звездной пары много наивных и очень доверчивых людей, которые поверили информации из таблоидов. Певица накануне опубликовала несколько фото с мужем, которые были сделаны во время их недавнего совместного выступления. Эти кадры удивили тех, кто успел поставить крест на отношениях супругов. «Говорили, что они разводятся!» — пишут поклонники в Сети. Ковальчук в ответ посмеялась над тем, как часто она читает подобные вещи о себе в Сети.
«А мы каждый год разводимся», — отреагировала Юлия. В одном из прошлых интервью Ковальчук поделилась секретом счастливого брака. Она рассказала о том, как важно не пускать семейную жизнь на самотек. Даже после 14 лет отношений певица не расслабляется и много работает над собой, чтобы у мужа не возникло желание найти любовь на стороне. «Надо радовать своего мужчину красивым бельем, коротким платьем… На каждую измену есть причина», — уверена Юлия.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Восток назвали «дорогой жизни» для российских компаний
Восток назвали «дорогой жизни» для российских компаний
Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в Слюдянском районе
Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в
Некоторые жители Иркутской области досрочно получили пенсию за январь
Некоторые жители Иркутской области досрочно получили пенсию за январь
В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом предстанут трое мужчин
В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом
Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Ксении Бородиной не хватает секса
Ксении Бородиной не хватает секса
Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
7 источников молодости и хорошего настроения
7 источников молодости и хорошего настроения
7 признаков, что вас окружают токсичные люди
7 признаков, что вас окружают токсичные люди

Топ на сегодня

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут

Еще по теме

Юлия Ковальчук не перестает очаровывать (Фото)
Юлия Ковальчук поздравила подросшую дочь
Секрет на миллион — Юлия Ковальчук (24 12 2016)
Юлия Ковальчук высказалась о своей маленькой груди