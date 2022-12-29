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Кадыров ответил на слухи о своей болезни

Кадыров ответил на слухи о своей болезниГлава Чечни Кадыров заявил, что абсолютно здоров

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слухи о проблемах с самочувствием. В ходе прямой линии, трансляцию которой ведет RT, он заявил, что абсолютно здоров и готов продемонстрировать свою спортивную подготовку.

Глава региона считает, что сплетни о его болезни могли возникнуть из-за видеозаписи, сделанной в Дагестане. На кадрах запечатлено, как ему помогают выйти из машины. Кадыров уточнил, что там было неровное место.

«Три дня назад проверял сосуды, сердце, легкие — у меня все было чисто. Сказали, что абсолютно никаких отклонений нет. Каждые три месяца я сдаю анализы, провожу полное обследование, диагностику», — рассказал он.

В заключение глава Чечни заявил всем, кто хочет, чтобы он болел: «Мы назло им здоровы».

В июне Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем российского президента Владимира Путина. Он посоветовал недоброжелателям российского лидера, которые распространяют недостоверную информацию, закрыть рты, чтобы потом не было неловко и неудобно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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