. Как почистить унитаз без специальных средств и ершика: делаем самодельные бомбочки для туалета

Генеральная уборка в доме или квартире занимает большое количество времени. Кроме уборки в зале, кухне, спальне, нужно навести порядок и в санузле. Чистить унитаз сложно и неприятно. Тем не менее специальные средства в разы облегчат эту процедуру. Читайте далее, как сделать самодельные бомбочки для очистки унитаза.

Как сделать чистящие бомбочки для унитаза

Практически все очистители для туалетов содержат большое количество различных вредных химикатов, которые со временем оказывают негативное влияние на организм. Мало того, что специальные бомбочки можно изготовить самостоятельно, так еще и из натуральных ингредиентов. Они не только помогут качественно очистить унитаз, но и удалят все неприятные запахи.





Ингредиенты, которые понадобятся, чтобы изготовить специальные бомбочки:

сода – ½ стакана;

лимонная кислота – ½ стакана;

кукурузный крахмал – ½ стакана;

эфирное масло с любым приятным запахом – 25 капель;

резиновая форма – 1 штука;

вода.

Чтобы ее изготовить необходимо:

Для начала стоит смешать в миске лимонную кислоту, соду, крахмал и все тщательно перемешать. Затем нужно добавить эфирное масло и опять перемешать. Можно использовать множество различных масел с разными запахами. Теперь стоит влить немного воды и сразу же перемешать. Жидкость нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет более густой и однородной. Затем ее стоит выложить в форму и дать постоять около 12 часов, чтобы она высохла. Полученную бомбочку нужно хранить в открытом месте.

Они действуют так же, как и бомбочки для ванны, то есть во время соприкосновения с водой начинается химическая реакция, которая вызывает шипение. Именно это и позволяет хорошо вычистить весь унитаз, удалить зловоние без использования ершика и чистящих средств.