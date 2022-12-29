. Как правильно выбрать горошек к оливье
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как правильно выбрать горошек к оливье

Как правильно выбрать горошек к оливье
На что нужно обращать внимание при выборе горошка к Новогоднему столу. В организации поделились маленькими хитростями. Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору зеленого горошка.  Критерии отбора будут зависеть от материала упаковки продукта. Если вы собрались покупать горошек в стеклянных банках, нужно осмотреть крышку. «Первое, на что следует обратить внимание при покупке — дата изготовления. Самый вкусный горошек — тот, который был изготовлен в июне-июле. Это означает, что его сделали из свежего горошка, как раз в сезон молочной спелости», — рассказали в Роспотребнадзоре.  Напомним, ранее специалисты Роскачества проверили сухие завтраки.  «Второе — это упаковка. Большинство консервов выпускают в жестяных банках. В этом случае нужно осмотреть банку на наличие ржавчины», — добавили в здоровое-питание.рф.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Восток назвали «дорогой жизни» для российских компаний
Восток назвали «дорогой жизни» для российских компаний
Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в Слюдянском районе
Дорожники восстановили подпорную стену на месте схода оползня в
Некоторые жители Иркутской области досрочно получили пенсию за январь
Некоторые жители Иркутской области досрочно получили пенсию за январь
В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом предстанут трое мужчин
В Черемхово за вырубку леса на 14 миллионов рублей перед судом
Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
Иосиф Пригожин выступил в защиту Аллы Пугачевой
Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Юлия Ковальчук заговорила о разводе с Алексеем Чумаковым
Ксении Бородиной не хватает секса
Ксении Бородиной не хватает секса
Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
Дана Борисова вылечила искалеченную дочь
Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Александр Буйнов рассказал о бедном детстве
Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
Александр Буйнов рассказал о своем новогоднем желании
7 источников молодости и хорошего настроения
7 источников молодости и хорошего настроения
7 признаков, что вас окружают токсичные люди
7 признаков, что вас окружают токсичные люди

Топ на сегодня

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут

Еще по теме

В преддверии праздников в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать икру к столу
Как «не промахнуться» с продуктами для оливье, рассказали в Роскачестве
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное молоко
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору молока