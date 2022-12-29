. Как правильно выбрать горошек к оливье

На что нужно обращать внимание при выборе горошка к Новогоднему столу. В организации поделились маленькими хитростями. Эксперты Роспотребнадзора дали рекомендации по правильному выбору зеленого горошка. Критерии отбора будут зависеть от материала упаковки продукта. Если вы собрались покупать горошек в стеклянных банках, нужно осмотреть крышку. «Первое, на что следует обратить внимание при покупке — дата изготовления. Самый вкусный горошек — тот, который был изготовлен в июне-июле. Это означает, что его сделали из свежего горошка, как раз в сезон молочной спелости», — рассказали в Роспотребнадзоре. Напомним, ранее специалисты Роскачества проверили сухие завтраки. «Второе — это упаковка. Большинство консервов выпускают в жестяных банках. В этом случае нужно осмотреть банку на наличие ржавчины», — добавили в здоровое-питание.рф.