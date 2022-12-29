. Какие мессенджеры следят за каждым вашим шагом ?

Специалист рассказал, какую опасность таят приложения, которыми мы пользуемся каждый день. Известно, что в нашем цифровом мире не остается ничего сугубо личного. И даже популярные мессенджеры, через которые мы общаемся с любимыми и близкими, делимся сокровенным, собирают о нас данные и не защищают их достойным образом. Как рассказал глава направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов, в Telegram и WhatsApp есть функция под названием «Найти людей рядом». Вот эта простая опция действует покруче любого шпионского оборудования. «Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения»,— отметил эксперт. Если вы не хотите, чтобы окружающие знали, где вы бываете, не используйте этот функционал. По словам Степанова, WhatsApp — вообще не самый надежный способ общения. Каждый год в нем находят «бреши», которые позволяют собирать множество самых разных данных о пользователях от истории покупок до информации о платежах, а также сбоях, диагностике и пр. Вся эта информация может легко попасть к злоумышленникам, а тем уже не составит никакого труда скомпрометировать владельца телефона. Чтобы не стать жертвой хакеров и прочих недоброжелателей, следует правильно настроить приватность мессенджеров, то есть запретить незнакомым людям отправлять вам сообщения, а также ограничить программам доступ к геолокации и настроить двухфакторную идентификацию. Эксперт предостерег от принятия приглашений в неизвестные чаты и перехода по ссылкам. «Злоумышленники активно используют данный способ, чтобы пользователь активировал бот, собирающий геоданные, или же прошел по ссылке, где необходимо указать банковские данные для получения «сумасшедшей» скидки», — заключил эксперт. Его процитировало агенство «Прайм». Ранее эксперт Павел Мясоедов рассказал о нескольких способах понять, что ваш WhatsApp взломали, и кто-то уже читает вашу переписку.