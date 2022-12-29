. Какой вкусный напиток эффективно борется с гипертонией

Всем, чье давление напоминает американские горки, крайне важно иметь простое и эффективное средство борьбы с гипертонией. Химические препараты снижают давление быстро, но при этом вредят организму. А вот этот напиток — настоящий борец с повышенным давлением. Исследование показало, что он эффективно снижает показатель даже при разовом применении.

Какой напиток эффективно снижает давление

Австралийские ученые недавно нашли средство, которое помогает снизить давление в кратчайшие сроки.

Всего 300 миллилитров сока красной сливы мягко и безопасно убирают гипертонию. Действует средство эффективнее на людей старшего возраста. Впрочем, именно они чаще всего и страдают из-за повышенного давления.

Важно заметить, что во время исследования был использован особенный сорт сливы — японская или Queen Garnet. Именно в ней больше всего антиоксидантов, которые и помогают бороться с повышенным давлением.





Ход эксперимента

В исследовании принимали участие молодые и зрелые люди — до 45 лет, а также пожилые, которым было больше 65. Ежедневно все участники выпивали по 300 мл сливового сока. Некоторые испытуемые весь объем за один раз, другие — по 100 мл 3 раза в день.

Результаты показали, что дозировка и время не влияют на показатель. А он у всех был одинаков: давление действительно снижалось вне зависимости от возраста человека. Однако наилучшие результаты оказались у людей старшего поколения.

Борец с гипертонией

Другие исследования, к примеру, на крысах, чье давление было выше нормы, дали идентичные результаты. Сливовый сок на самом деле помогает. Напиток-борец с гипертонией был найден.

Заметим также, что красные сливы в целом полезны для здоровья сосудов. Антиоксиданты помогают снизить их тонус, а значит, уменьшают риск сердечно-сосудистых недугов.