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Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об Украине

Конгрессмен возмутился чрезмерной заботой США об УкраинеКонгрессмен Нелс осудил США за чрезмерную заботу об Украине вместо собственной страны

Член палаты представителей США от 22-го округа Техаса Трой Эдвин Нелс осудил власти за сосредоточенность на проблемах Украины вместо улучшения ситуации в собственной стране. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я бы хотел, чтобы демократы (и некоторые республиканцы) заботились о безопасности границы (южной границы США. — прим. «Ленты.ру») так же сильно, как они заботятся об Украине», — отметил Нелс.

Ранее член палаты представителей США Томас Мэсси возмутился поддержкой Украины за счет налогов американских граждан. Он заявил, что помощь Киеву нельзя считать благотворительностью. «Благотворительность предоставляется бесплатно», — подчеркнул Мэсси.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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