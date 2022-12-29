. Кооперативный симулятор фермера Spirit of the Island выйдет на Xbox
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Кооперативный симулятор фермера Spirit of the Island выйдет на Xbox

Кооперативный симулятор фермера Spirit of the Island выйдет на Xbox


В августе этого года состоялся полноценный релиз игры Spirit of the Island на PC, ранее проект в течение некоторого времени был доступен в ранней версии. Теперь же разработчики сообщили, что планируют выпустить игру на приставках в 2023 году. Spirit of the Island появится на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и Switch, точная дата выхода пока не называется.

С анонсом консольных версий Spirit of the Island авторы проекта представили новый трейлер — его можно видеть ниже.


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Spirit of the Island — это ролевой симулятор фермера, который направлен на кооперативную игру. В Steam у проекта более 500 отзывов, которые «в основном положительные».

# Технологии
По материалам: newxboxone

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Кооперативный симулятор фермера Spirit of the Island выйдет на Xbox
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