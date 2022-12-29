. Ксении Бородиной не хватает секса

Скандальный блогер посмеялся над ведущей Ксении Бородиной. Лена Миро посмеялась над ведущей, которая недовольна своим отдыхом в Таиланде. Лена Миро подняла на смех Ксению Бородину, которая улетела в отпуск в Таиланд и постоянно сообщает своим подписчикам, как ужасно проходит ее отдых.Звезда на отдыхе не может спать ночами, из-за чего сильно страдает. Ксения Бородина утверждает, что виновата в этом разница часовых поясов. Однако Лена Миро убеждена, что дело вовсе не в этом. По мнению блогера, ведущая на самом деле страдает по бывшему мужу Курбану Омарову. «Курбана рядом нет — вот, на мой взгляд, и причина. Развлекается где-то, живет хорошо, а Ксюндель скрипит зубами в подушку, пытаясь уснуть. Но никак», — написала в своем ЖЖ Миро.