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Ксения Собчак вложилась в новый бизнес

Ксения Собчак вложилась в новый бизнес
Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала о новых начинаниях. Светская львица поделилась с публикой неожиданным инсайдом. Она призналась, что до сих пор остается в России в том числе из-за загородного дома, в постройку и отделку которого вложила миллионы. Телеведущая на днях опубликовала видео подробного румтура по особняку: показала кухню, гостиную с потолками в шесть метров, собственный бассейн и баню, а также спальни всех членов семьи, включая дочь Константина Богомолова от первого брака. Стало понятно, что журналистка приложила немало усилий, чтобы у нее получилось шикарное жилище, но оно стало для Ксении своеобразным камнем преткновения.
Собчак уточнила, что, если бы знала о событиях, развернувшихся в стране и мире в конце февраля, то ни за что бы не решилась строить дом, а вложила деньги во что-то другое. «Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята», — пошутила телеведущая. К слову, юридических проблем с переездом в другую страну у Собчак нет — она может хоть завтра отправиться за границу, поскольку имеет израильский паспорт, дающий ей право находиться во множестве государств без визы. Это Ксения наглядно продемонстрировала осенью, когда неожиданно сбежала в Литву и оставалась там порядка трех недель. Документ журналистка, судя по всему, оформила еще весной, во время своего пребывания на Святой Земле.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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