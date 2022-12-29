. Ларисе Гузеевой не интересен секс

Ведущая и актриса Лариса Гузеева знает о сексе столько, что ей уже не интересно. 2 января в эфире Первого канала стартует творческий эксперимент – подкасты. Лариса Гузеева читает любовные письма. Леонид Якубович рассказывает, кого не берут в пилоты. Арина Холина – какой секс способен довести до мужа или до развода. Валерий Сюткин на ходу сочиняет песню для Карины Кросс и Вали Карнавал. Дмитрий Дибров дарит новую жизнь любимой «Антропологии». Денис Казанский – все о футболе, хоккее и не только. Дискуссии разных поколений, советы от лучших экспертов, обмен опытом и энергией – каждую ночь до пяти утра в «ПОДКАСТ.ЛАБ». «ПОДКАСТЫ. ЛАБ» — серия подкастов разной тематики, которые невозможно проспать. Интеллектуальные дискуссии после полуночи с самыми компетентными экспертами и актуальными спикерами в эфире Первого канала.Один из подкастов под названием «Секс при свете» будет посвящен откровенному разговору на интимные темы. Ведущей этого выпуска станет Алена Холина, а приглашенным гостем — Гузеева. «За 15 лет ведения «Давай поженимся» я проговорила все интимные темы вдоль и поперек. Углубляться в них заново и отдельно, честно говоря, уже не очень интересно. Я не ханжа ни разу, но считаю, что не все можно и не обо всем нужно», — признается Гузеева. Она мечтает о том, чтобы нынешние молодые пары не были чрезмерно раскрепощенными, ведь из-за этого их отношения становятся менее трепетными. «Не буду настаивать на своей позиции, мне всегда любопытно слышать и другие мнения, в том числе противоположные. «Секс при свете» — откровенный подкаст, который точно вызовет споры», — обещает Гузеева.