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Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталий

Лавров назвал ОБСЕ ареной пропагандистских баталийГлава МИД РФ Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал деятельность Запада в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Его слова приводит РИА Новости.

Лавров заявил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий. По его словам, ситуация в организации формируется «не лучшим образом». Он напомнил, что ОБСЕ создавали как площадку для равноправного диалога и взаимодействия, однако последнее время она переживает глубочайший кризис.

«В 2022 году действующим председателем в организации была Польша с ее откровенно антироссийскими установками. По нашей оценке, поляки преуспели лишь в одном: свели результативность работы ОБСЕ к нулю. Это не стало для нас неожиданностью», — заключил глава российского МИД.

Ранее Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ. По его мнению, «именно шведы начали готовить похороны» организации.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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