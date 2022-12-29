. Леонид Агутин вместе с Варум посетили важное мероприятие на фоне слухов о разводе
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Леонид Агутин вместе с Варум посетили важное мероприятие на фоне слухов о разводе

Леонид Агутин вместе с Варум посетили важное мероприятие на фоне слухов о разводе
Музыкант Леонид Агутин и певица Анжелика Варум побывали на концерте в Академии Леонида Агутина. Звездная пара Леонид Агутин и Анжелика Варум доказали, что они вместе. После сообщений о разводе Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе вышли в свет.
Супруги побывали на отчетном концерте воспитанников Академии Николая Агутина. В микроблоге Леонид Агутин поделился кадрами, на которых предстал с улыбающейся Анжеликой Варум.
«Несколько фотографий с нашего семейного похода на ежегодный отчетный концерт Академии Николая Агутина. Ребята подготовили не только музыкальные сольные и хоровые номера, но и хореографические перформансы! Горжусь отцом, который занимается важным и очень ответственным делом!» — написал Леонид Агутин.
«Николай Агутин молодец и большой Профи! Но без вас и вашей поддержки не было бы школы и проекта! Вам всем поклон за новое поколение талантов и творцов! Браво!», «Очень тёплые семейные фото😍 Супер, что вы поддерживаете таланты и помогаете развиваться детям», «Любим и уважаем семью Агутиных🥰❤️», «Замечательные фото!🤗 Здорово, что у детей есть возможность учиться у настоящих профессионалов 🙌🏼», отметили поклонники. Напомним, слухи о разрыве Леонида Агутина и Анжелики Варум появились после того, как музыкант выпустил новый трек с подтекстом. В словах песни поклонники узрели намек на расставание Агутина и Варум. Позже музыкант заявил, что это не имеет ничего общего с реальностью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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